iPhone ruhsal durumunuzu inceleyecek

iPhone ruhsal durumunuzu önemsiyor. Yeni gelen bazı sızıntılara göre şirket depresyon ve kaygı bozukluğu gibi hastalıklara eğiliyor.

RUHSAL BOZUKLUKLARIN TESPİTİ YAPILACAK

Apple her seferinde iPhone cihazlarının özelliklerini geliştirmeye çalışıyor. iOS 15 ile birlikte birçok yenilik geldiğini söylemiştik. Şimdi ise firmanın asıl hedefi ruhsal bozukluklar. Burada asıl önemli olan ruhsal bozuklukları hızlı bir şekilde tespit edebilmek. iPhone, sahiplerinin birçok detayından yararlanarak ruhsal bozuklukları ortaya çıkarılabilecek.

Yeni detaylara göre iPhone sahiplerinin nasıl konuştuğu yürüyüş hızı yüz ifadeleri ile birlikte kalp ve solunum ölçümü değerlendirilecek. Tüm bunlar analiz edildikten sonra psikolojik sorunlar ile ilgili değerlendirmeler yapılacak. Elbette bu iş böyle anlatıldığı kadar kolay olmayacak.

SORUNLAR HIZILICA ORTAYA ÇIKARILACAK

Kaliforniya ve Los Angeles’ta bulunan devlet üniversiteleri bu işin içerisinde öncelikli olarak yer alacak. Ayrıca Biogen ismi verilen bir ilaç şirketi yine proje içerisinde yer alıyor. Böylece Apple kullanıcı verileri ile birlikte bilimsel değerlendirmeler yapabilecek. Şirketin üzerinde çalıştığı bu yeni özellik sayesinde kaygı bozukluğu ve bilişsel sorunlar hızlıca ortaya çıkarılacak. iPhone ruhsal durumunuzu takip etmeye devam edecek.

Burada asıl problem veri gizliliği ile ilgili. Apple, birçok kullanıcı verisini alacak.

Seabreeze kod ismi verilen bir özellik ile birlikte şirket 3 bin kullanıcı ile anlaşma yaptı. Kısa bir süre içerisinde bu özellik 20 bin kişiye dağıtılacak.

Apple kötüye kullanıma izin verdiği iddiasıyla yargılanacak

