iPhone sahipleri de dahil herkes şaşkın! Apple, merakla beklenen izni artık verecek mi?

iPhone ve iPad sahipleri uygulama indirmek için Apple'ın resmi uygulama mağazası App Store'u kullanıyor. Teknoloji devi App Store ısrarıyla kapalı bir işletim sistemi oluşturduğu yönünde bazı eleştiriler alsa da artık önemli bir değişikliğe imza atıyor olabilir.

APPLE İZİN VERMEYE HAZIRLANIYOR

Bloomberg'in haberine göre Apple, iPhone'larında ve iPad'lerinde alternatif uygulama mağazalarına izin vermeye hazırlanıyor. Haberde yer alan iddiaya göre teknoloji devi, 2024'te gelecek olan Avrupa Birliği'nin (AB) gerekliliklerine uymayı amaçlayan kapsamlı bir revizyonun parçası olarak bu adımı atacak.

Konuya yakın kaynaklara göre, çalışanlar Apple platformlarının temel öğelerini açmak için büyük bir çaba sarf ediyor.

APP STORE'U KULLANMADAN UYGULAMA İNDİREBİLECEKLER

Değişikliklerin bir parçası olarak müşteriler, Apple'ın kısıtlamalarını ve ödemelerde uyguladığı %30'a varan komisyonu atlatarak, şirketin App Store'unu kullanmadan üçüncü taraf yazılımları iPhone'larına ve iPad'lerine indirebilecek.

Bu değişikliğin Apple için ve iPhone ve iPad kullanıcıları için dikkate değer bir değişiklik olacağı düşünülüyor.

Apple'ın bu değişikliği, 2023 yazında düzenlenecek WWDC'de tanıtılması beklenen iOS 17'nin bir parçası olarak yayınlamayı düşündüğü iddia ediliyor.

