iPhone sahipleri dikkat! Artık mümkün değil

iOS 15.6 güncellemesi, Apple'ın sürüm notlarına göre, iyileştirmeler, hata düzeltmeleri ve güvenlik güncellemeleri içeriyordu. Bu sürüm aygıtın saklama alanında yer olsa bile saklama alanının dolu olduğunu belirten bir uyarının Ayarlar’da gösterildiği bir sorunu, Braille aygıtlarının Mail içindeki metinde dolaşırken yavaşlamasına veya yanıt vermeyi durdurmasına neden olabilen bir sorunu ve

Safari’de bir sekmenin daha önceki bir web sayfasına geri dönme sorununu düzeltiyordu. Apple iOS 15.6'nın ardından ise iOS 15.6.1 sürümünü yayınladı. Böylece iOS 15.6 sürümü hakkında önemli bir karara vardı.

APPLE'DAN iOS 15.6 KARARI! DURDURDU

17 Ağustos'ta iOS 15.6.1'i iPhone kullanıcılarına dağıtmaya başlayan Apple, temmuz ayının ortasında çıkan iOS 15.6'yı imzalamayı durdurdu. iOS 15.6 artık imzalanmadığından, iOS 15.6.1'i yükledikten sonra Apple için legal yollarla iOS 15.6'ya dönmenin artık imkanı yok.

Apple, yeni sürümler çıktıktan sonra yazılım güncellemelerinin eski sürümlerini imzalamayı rutin olarak durdurmakta. Şirket bunu müşterilerini işletim sistemlerini güncel tutmaya teşvik etmek için yapıyor. Bu yüzden iOS 15.6'nın artık imzalanmaması da olağandışı bir durum değil.

