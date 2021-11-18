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iPhone sahipleri kontrol edin! iOS 15.1.1 yayınlandı

18.11.2021 10:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple, iOS 15.1.1'i yayınladı. iOS 15.1'in piyasaya sürülmesinden neredeyse bir ay sonra gelen küçük bir güncelleme olan iOS 15.1.1, sadece iPhone 12 ve iPhone 13 sahiplerine sunuldu.

iPhone sahipleri kontrol edin! iOS 15.1.1 yayınlandı

Apple, iOS güncellemelerini yayınlamaya devam ediyor. Son olarak iOS 15.1'i yayınlayarak, iOS 15 sürümündeki sorunları çözen Apple, şimdi ise beklenmedik bir güncelleme ile karşımıza çıktı. Üstelik bu güncelleme, her iPhone modeline gelmiyor.

BELİRLİ iPHONE MODELLERİ İÇİN iOS 15.1.1 ÇIKTI

Apple'ın sürüm notlarına göre iOS 15.1.1, iPhone 12 ve 13 modellerinde hat kopmayla ilgili sorunları azaltarak performansı iyileştiriyor. Bu nedenle aramalarda kesinti ile karşılaşan iPhone 12 ve iPhone 13 kullanıcıları güncellemeyi yükledikten sonra bu konuda iyileştirmeler ile karşılaşabilir.

iOS-15.1.1

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Yeni güncelleme, daha önce de söylediğimiz gibi Pro modelleri de dahil olmak üzere yalnızca iPhone 12 ve iPhone 13 serisindeki cihazlar için mevcut.

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iOS 15.1.1 NASIL İNDİRİLİR?

iOS 15.1.1 güncellemesi, Ayarlar'dan kablosuz olarak tüm uygun cihazlara indirilebilir. Yeni yazılıma Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme yolunu izleyerek ulaşabilir ve iOS 15.1.1 cihazınıza indirilip kurabilirsiniz.

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Apple
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