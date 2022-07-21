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iPhone sahiplerine güzel haber: iOS 15.6 çıktı! iOS 16 öncesi son güncelleme olabilir

21.07.2022 10:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

iOS 16 üzerinde çalışan Apple, dün akşam saatlerinde iOS.6 güncellemesini iPhone kullanıcıları için indirmeye sundu. iOS 16 öncesi son güncelleme olması beklenen iOS 15.6 güncellemesi, iyileştirmeler, hata düzeltmeleri ve güvenlik güncellemeleri içeriyor. İşte iOS 15.6 güncellemesinin tüm özellikleri...

iPhone sahiplerine güzel haber: iOS 15.6 çıktı! iOS 16 öncesi son güncelleme olabilir

iPhone için iOS güncellemeleri göndermeye devam eden Apple, son olarak iOS 15.5 güncellemesini kullanıma sunmuştu. iOS 16 üzerinde çalışan Apple, şimdi ise ilk olarak Eylül 2021'de piyasaya sürülen iOS ve iPadOS 15 işletim sistemlerinin altıncı büyük güncellemesi olan iOS 15.6'yı indirmeye açtı. iOS 15.6 ve yanında gelen iPadOS 15.6, iOS 15.5 ve iPadOS 15.5'in piyasaya sürülmesinden yaklaşık iki ay sonra geldi.

iOS 15.6 NELER GETİRİYOR?

Apple'ın sürüm notlarına göre iOS 15.6 güncellemesi, iyileştirmeler, hata düzeltmeleri ve güvenlik güncellemeleri içeriyor. Ayrıca güncelleme aşağıdaki hata düzeltmelerini de içermekte:

iOS 15.6

  • Aygıtın saklama alanında yer olsa bile saklama alanının dolu olduğunu belirten bir uyarının Ayarlar’da gösterildiği bir sorunu düzeltir
  • Braille aygıtlarının Mail içindeki metinde dolaşırken yavaşlamasına veya yanıt vermeyi durdurmasına neden olabilen bir sorunu düzeltir
  • Safari’de bir sekmenin daha önceki bir web sayfasına geri dönme sorununu düzeltir
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iOS 15.6 ve iPadOS 15.6 güncellemeleri ücretsiz olarak indirilebiliyor. Yeni yazılıma erişmek için Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme yolunu izlemeniz yeterli.

iOS 15.6 GÜNCELLEMESİNİ ALAN iPHONE MODELLERİ

  • iPhone 13
  • iPhone 13 mini
  • iPhone 13 Pro
  • iPhone 13 Pro Max
  • iPhone 12
  • iPhone 12 mini
  • iPhone 12 Pro
  • iPhone 12 Pro Max
  • iPhone 11
  • iPhone 11 Pro
  • iPhone 11 Pro Max
  • iPhone XS
  • iPhone XS Max
  • iPhone XR
  • iPhone X
  • iPhone 8
  • iPhone 8 Plus
  • iPhone 7
  • iPhone 7 Plus
  • iPhone 6s
  • iPhone 6s Plus
  • iPhone SE (1. nesil)
  • iPhone SE (2. nesil)
  • iPhone SE (3. nesil)

IOS 16 ÖNCESİ SON GÜNCELLEME Mİ?

Apple, bu sonbaharda iOS 16'yı kullanıcılarına sunacak. Şirket şu sıralar iOS 16 ve iPadOS 16 güncellemelerine fazlasıyla odaklanmış durumda. Bu yüzden iOS 15.6 ve iPadOS 15.6'nın iOS 15 ve iPadOS 15 işletim sistemlerinin son güncellemeleri olması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Apple iOS
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