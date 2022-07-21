iPhone sahiplerine güzel haber: iOS 15.6 çıktı! iOS 16 öncesi son güncelleme olabilir

iPhone için iOS güncellemeleri göndermeye devam eden Apple, son olarak iOS 15.5 güncellemesini kullanıma sunmuştu. iOS 16 üzerinde çalışan Apple, şimdi ise ilk olarak Eylül 2021'de piyasaya sürülen iOS ve iPadOS 15 işletim sistemlerinin altıncı büyük güncellemesi olan iOS 15.6'yı indirmeye açtı. iOS 15.6 ve yanında gelen iPadOS 15.6, iOS 15.5 ve iPadOS 15.5'in piyasaya sürülmesinden yaklaşık iki ay sonra geldi.
Apple'ın sürüm notlarına göre iOS 15.6 güncellemesi, iyileştirmeler, hata düzeltmeleri ve güvenlik güncellemeleri içeriyor. Ayrıca güncelleme aşağıdaki hata düzeltmelerini de içermekte:
iOS 15.6 ve iPadOS 15.6 güncellemeleri ücretsiz olarak indirilebiliyor. Yeni yazılıma erişmek için Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme yolunu izlemeniz yeterli.
Apple, bu sonbaharda iOS 16'yı kullanıcılarına sunacak. Şirket şu sıralar iOS 16 ve iPadOS 16 güncellemelerine fazlasıyla odaklanmış durumda. Bu yüzden iOS 15.6 ve iPadOS 15.6'nın iOS 15 ve iPadOS 15 işletim sistemlerinin son güncellemeleri olması bekleniyor.
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