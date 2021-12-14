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iPhone sahiplerine müjde: iOS 15.2 çıktı!

14.12.2021 09:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple, merakla beklenen iOS 15.2'i dün akşam saatlerinde yayınladı. iOS 15.2 güncellemesi, Uygulama Gizlilik Raporu’nu, Dijital Miras programını ve daha fazla yeni iOS özelliğini kullanıcıların beğenisine sunuyor.

iPhone sahiplerine müjde: iOS 15.2 çıktı!

Apple, iOS güncellemelerini yayınlamaya devam ediyor. Şirket, son olarak sadece iPhone 12 ve iPhone 13 modelleri için iOS 15.1.1'i yayınlamış ve kullanıcıların hat kopmayla ilgili sorunları azaltarak performansı iyileştirmişti. Apple, şimdi ise merakla beklenen bir güncelleme olan iOS 15.2'yi dün akşam saatlerinde kullanıma sundu.

APPLE, iOS 15.2'Yİ YAYINLADI

iOS 15.2 güncellemesi, Apple'ın sürüm notlarına göre, Uygulama Gizlilik Raporu’nu, Dijital Miras programını ve iPhone için başka özellikleri ve hata düzeltmelerini içeriyor.

iOS 15.2 güncellemesi

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UYGULAMA GİZLİLİĞİ RAPORU NEDİR?

iOS 15.2 ile gelen Uygulama Gizlilik Raporu, uygulamaların son yedi gün içindeki konumuza fotoğraflarınıza, kameranıza, mikrofonunuza, kişilerinize ve daha fazlasına hangi sıklıkta eriştiğini ve uygulamalara ait ağ etkinliklerini görmenizi sağlıyor.

DİJİTAL MİRAS PROGRAMI NEDİR?

Dijital Miras programı ise, kişileri vefat etmeniz durumunda iCloud hesabınıza ve kişisel bilgilerinize erişebilmeleri için varis olarak atamanıza olanak tanıyor. Diğer özelliklerin ve hata düzeltmelerinin açıklaması ise Apple tarafından şöyle yapılıyor:

iOS 15.2

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iOS 15.2 GÜNCELLEMESİNİ ALAN iPHONE MODELLERİ

  • iPhone 13
  • iPhone 13 mini
  • iPhone 13 Pro
  • iPhone 13 Pro Max
  • iPhone 12
  • iPhone 12 mini
  • iPhone 12 Pro
  • iPhone 12 Pro Max
  • iPhone 11
  • iPhone 11 Pro
  • iPhone 11 Pro Max
  • iPhone XS
  • iPhone XS Max
  • iPhone XR
  • iPhone X
  • iPhone 8
  • iPhone 8 Plus
  • iPhone 7
  • iPhone 7 Plus
  • iPhone 6s
  • iPhone 6s Plus
  • iPhone SE (1. nesil)
  • iPhone SE (2. nesil)
  • iPod touch (7. nesil)


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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon iOS
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