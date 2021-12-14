iPhone sahiplerine müjde: iOS 15.2 çıktı!

Apple, iOS güncellemelerini yayınlamaya devam ediyor. Şirket, son olarak sadece iPhone 12 ve iPhone 13 modelleri için iOS 15.1.1'i yayınlamış ve kullanıcıların hat kopmayla ilgili sorunları azaltarak performansı iyileştirmişti. Apple, şimdi ise merakla beklenen bir güncelleme olan iOS 15.2'yi dün akşam saatlerinde kullanıma sundu.
iOS 15.2 güncellemesi, Apple'ın sürüm notlarına göre, Uygulama Gizlilik Raporu’nu, Dijital Miras programını ve iPhone için başka özellikleri ve hata düzeltmelerini içeriyor.
iOS 15.2 ile gelen Uygulama Gizlilik Raporu, uygulamaların son yedi gün içindeki konumuza fotoğraflarınıza, kameranıza, mikrofonunuza, kişilerinize ve daha fazlasına hangi sıklıkta eriştiğini ve uygulamalara ait ağ etkinliklerini görmenizi sağlıyor.
Dijital Miras programı ise, kişileri vefat etmeniz durumunda iCloud hesabınıza ve kişisel bilgilerinize erişebilmeleri için varis olarak atamanıza olanak tanıyor. Diğer özelliklerin ve hata düzeltmelerinin açıklaması ise Apple tarafından şöyle yapılıyor:
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