iPhone sahiplerine müjde: iOS 16 çıktı! İşte iOS 16'nın özellikleri

iOS 16 ne zaman yayınlanacak, iOS 16 çıkış tarihi ne zaman? gibi soruların cevapları uzun zamandır merak ediliyordu. 7 Eylül akşamı düzenlediği etkinlikte iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max ile Apple Watch 8, SE 2, Ultra ve 2. nesil AirPods Pro cihazlarını tanıtan teknoloji devi Apple, söz konusu etkinlikte iOS 16'nın çıkış tarihini de açıkladı. Apple, iOS 16'nın 12 Eylül günü yayınlanacağını kaydetti.

Apple'ın iOS 16 açıklaması sonrası meraklı bekleyiş başladı. Ancak takvimlerin 12 Eylül'ü göstermesiyle birlikte bu bekleyiş artık son buldu. iOS 16, TSİ 20:00 civarı yayınlandı. (Güncellemenin cihazlara düşmesi zaman alabilir)

SÜRPRİZ BİR ŞEKİLDE iOS 15.7 DE GELDİ

Apple, iOS 16 ile birlikte bir sürpriz yaparak iOS 15.7 güncellemesini de yayınladı. Bu sürüm, iOS 16'ya geçmek istemeyen ancak güvenlik güncellemelerini almaya devam etmek isteyen kullanıcılar için çıktı. Bu güncelleme, tahmin edeceğiniz gibi kritik güvenlik açıklarını kapattı.

iOS 16'NIN ÖZELLİKLERİ

Yeniden tasarlanan kilit ekranı: iOS 16 ile birlikte Kilit Ekranı’nızı kişiselleştirebiliyor, kendinize özel hale getirebiliyorsunuz. Favori fotoğraflarınızı kullanabilir, font stillerini özelleştirebilir ve araç takımları ekleyebilirsiniz.

Bildirim ekranı: Apple, iOS 16 ile bildirim ekranında da değişiklik yaptı. Artık bildirimlerin kilit ekranının alt kısmında görülüyor. Live Activities (Canlı Etkinlikler) adında yeni bir özellik de tanıtan Apple, bildirimlerin daha düzenli hale geleceğini ve bu özelliğin bildirimlerin kilit ekranından takip edilmesini kolaylaştırdığını iddia ediyor.

Mesajlar: Artık yeni gönderilen bir mesajlar düzenlenebiliyor ve hatta kısa süre önce gönderilen bir mesaj tamamen geri alınabiliyor. Ayrıca o anda yanıt verilmeyen ve daha sonra bakılmak istenen mesajlar okunmadı olarak işaretlenebiliyor.

Dikte: Apple iOS 16'da dikte konusunda da iyileştirmeler yaptı. Neural Engine ile tüm dikte cihaz üzerinde yapılıyor ve böylece gizliliğin korunması amaçlanıyor. iOS 16 ile birlikte dikte ve yazma arasında kolay bir şekilde geçiş yapılabiliyor.

Canlı Metin: Canlı metin olarak bilinen Live Text özelliği artık Çeviri uygulamasıyla da çalışıyor. Canlı Metin ayrıca fotoğraflardaki nesneleri tanımlayabiliyor ve bunları arka plandan ayırarak diğer uygulamalara ve mesajlara yapıştırmanıza olanak tanıyor. Böylece bir fotoğraftaki görseli, anında bir çıkartma gibi mesajlara eklemeye izin veriliyor. Ayrıca canlı metin artık videolarda da çalışıyor.

Gizlilik: iOS 16'da gizlilik konusunda da geliştirmeler yapan Apple, Safety Check (Güvenlik denetimi) özelliğini duyurdu. Şiddet gören insanlar düşünülerek tasarlanan bu özellik, aile içi şiddete veya yakın partner şiddetine maruz kalan kişilerin başkalarına verdikleri erişimleri gözden geçirip sıfırlayabilmelerini sağlıyor.

CarPlay: iOS 16'da CarPlay ise büyük farklılarla sahip. CarPlay artık gösterge paneline de taşınıyor. Böylece CarPlay ile gösterge ekranınızı da yönetme imkanı geliyor. Fakat yeni CarPlay'i 2023'te kullanımda görebileceğiz.

Cüzdan: Artık Cüzdan uygulamasındaki anahtarlarınızı Mesajlar, Mail ve WhatsApp gibi favori mesajlaşma uygulamalarınız üzerinden paylaşabiliyorsunuz. Anahtarlarınızın nerede ve ne zaman kullanılacağına karar verebiliyor ve kullanım iznini isteğinize göre kaldırabiliyorsunuz.

Haritalar: Apple, iOS 16'da haritalar uygulamasını da geliştirdi. Google Haritalar'ın rakibi olan Apple'ın haritalar uygulamasına durak ekleme özelliği de getirildi. Çok duraklı yönlendirme ile 15 durağa kadar ayarlama yapabiliyorsunuz.

Aile İçi Paylaşım: Aile İçi Paylaşım, ebeveynlerin çocukları için hesap oluşturmasını kolaylaştırıyor. Ayrıca, yaşlarına uygun medya, Ekran Süresi, konum paylaşımı ve diğer özelliklerle ilgili tercihler belirlenebiliyor. Çocuklara yönelik Ekran Süresi istekleri şimdi Mesajlar’a da gelirken, böylece bir isteği kolayca onaylayabiliyor veya reddedebiliyorsunuz.

Ev: Ev uygulaması, akıllı cihazlarınızın daha kolay kurulumu ve yönetimi için yeniden tasarlanmış. Ekranın üst kısmında neler olduğuna dair genel bir bakış sunan klima, ışıklar ve daha fazlası gibi yeni kategoriler var. Buna ek olarak, çoklu kamera görünümü, evinizdeki akıllı kameraları en ön planda görmenizi sağlıyor. Fakat Apple, Ev uygulaması için "bu yıl sizinle" ifadesini kullanıyor.

iOS 16'nın tüm özelliklerinin her iPhone modeline gelmediğini ve bazı özelliklerin zamanla ekleneceğini belirtelim.

iOS 16 GÜNCELLEMESİNİ ALAN CİHAZLAR

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone SE (2. nesil veya daha yeni modeller)

iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE (1. nesil) iPhone 7, iPhone 7 Plus modelleri iOS 16 güncellemesini alamadı.

iOS 16 NASIL YÜKLENİR?

iOS 16'yı yüklemek için iPhone'unuzdaki Ayarlar uygulamasını açın ve Genel > Yazılım Güncelleme'ye dokunun. Buradan iOS 16'yı indirip yükleyebilirsiniz. Ancak her iOS güncellemesinde yapmanız gerektiği gibi, her ihtimale karşı iPhone'unuzu yedeklemeyi unutmayın.

