iPhone sahiplerinin dikkatine: Apple, iOS 15.2.1'i yayınladı!

Apple, iPhone'lar için iOS güncellemeleri yayınlamayı sürdürüyor. Şirket, son olarak iOS 15.2'yi yayınlamış ve Uygulama Gizlilik Raporu’nu, Dijital Miras programını ve iPhone için başka özellikleri ve hata düzeltmelerini iPhone kullanıcıları ile buluşturmuştu. Apple, dün akşam saatlerinde ise bir sürpriz yaparak iOS 15.2.1 güncellemesini yayınladı.

iOS 15.2.1 NELER GETİRİYOR?

iPadOS 15.2.1 güncellemesi ile birlikte yayınlanan ve herhangi bir sürüm notu göstermemesiyle ilginç olan iOS 15.2.1, bilindiği kadarıyla kullanıcılara gözle görülür herhangi bir yenilik veya değişiklik getirmiyor.

Ancak anlaşılan o ki güncellemenin hayli önemli bir amacı var. O da iPhone'lardaki hataları gidermek ve güvenliği artırmak.

iOS 15.2.1 GÜNCELLEMESİNİ ALAN iPHONE MODELLERİ