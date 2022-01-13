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iPhone sahiplerinin dikkatine: Apple, iOS 15.2.1'i yayınladı!

13.01.2022 09:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple, sürpriz bir şekilde dün akşam saatlerinde iOS 15.2.1 güncellemesini kullanıcılara sundu. iOS 15.2.1 güncellemesi, iPhone'lardaki hataları gideriyor ve güvenliği artırıyor. İşte iOS 15.2.1 güncellemesinin detayları...

iPhone sahiplerinin dikkatine: Apple, iOS 15.2.1'i yayınladı!

Apple, iPhone'lar için iOS güncellemeleri yayınlamayı sürdürüyor. Şirket, son olarak iOS 15.2'yi yayınlamış ve Uygulama Gizlilik Raporu’nu, Dijital Miras programını ve iPhone için başka özellikleri ve hata düzeltmelerini iPhone kullanıcıları ile buluşturmuştu. Apple, dün akşam saatlerinde ise bir sürpriz yaparak iOS 15.2.1 güncellemesini yayınladı.

iOS 15.2.1 NELER GETİRİYOR?

iPadOS 15.2.1 güncellemesi ile birlikte yayınlanan ve herhangi bir sürüm notu göstermemesiyle ilginç olan iOS 15.2.1, bilindiği kadarıyla kullanıcılara gözle görülür herhangi bir yenilik veya değişiklik getirmiyor.

iOS 15.2.1

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Ancak anlaşılan o ki güncellemenin hayli önemli bir amacı var. O da iPhone'lardaki hataları gidermek ve güvenliği artırmak.

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iOS 15.2.1 GÜNCELLEMESİNİ ALAN iPHONE MODELLERİ

  • iPhone 13
  • iPhone 13 mini
  • iPhone 13 Pro
  • iPhone 13 Pro Max
  • iPhone 12
  • iPhone 12 mini
  • iPhone 12 Pro
  • iPhone 12 Pro Max
  • iPhone 11
  • iPhone 11 Pro
  • iPhone 11 Pro Max
  • iPhone XS
  • iPhone XS Max
  • iPhone XR
  • iPhone X
  • iPhone 8
  • iPhone 8 Plus
  • iPhone 7
  • iPhone 7 Plus
  • iPhone 6s
  • iPhone 6s Plus
  • iPhone SE (1. nesil)
  • iPhone SE (2. nesil)
  • iPod touch (7. nesil)
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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Apple iOS
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