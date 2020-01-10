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  4. iPhone SE 2 için bugün yeni sızıntılar geldi

iPhone SE 2 için bugün yeni sızıntılar geldi

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 10.01.2020 09:16 | Son Güncelleme

Apple‘ın iPhone SE macerası kaldığı yerden devam edecek gibi görünüyor. 2016 yılında Çin pazarını hedef almak için 4.0 inç büyüklüğünde iPhone 5s kasasını yeni telefonmuş gibi lanse eden Apple, şimdi de aynı şeyi iPhone SE 2 ile yapmaya hazırlanıyor.

iPhone SE 2 için bugün yeni sızıntılar geldi

Bugün gelen bilgilere göre; uzun zamandır beklenen 2. nesil iPhone SE çok yakında tanıtılacak. iPhone 8’in birebir aynısı olacak olan bu model, 4.7 inç büyüklüğünde 3D Touch desteği olmayan LCD Ekran ile gelecek. Kalın kasası ile dikkat çeken telefon, iPhone XR’ın kamerasına sahip olacak. Ancak ön tarafta Face ID için TrueDepth kamera kurulumu yer almayacak. Bunun yerine güvenlik Touch ID ile sağlanacak.

Parmak kalınlığındaki çerçevesi ile 2020 yılında büyük tepki çekecek olan Apple, bu modeli 399 dolardan satışa sunarak, orta segment Android telefon pazarını ağlatacak. 2020’de Apple’ın iPhone’un fiyat bandını 399 dolara indirmesi büyük olay olacak gibi görünüyor. Eğer söylentiler doğru çıkar ve bu model 399 dolardan satışa sunulursa, 2020’nin Android üreticiler için çok ama çok zor geçeceğini söyleyebiliriz.

iPhone 11’i bile 699 dolardan satışa sunmasına rağmen 2019’un en çok satan telefonu unvanını eline alan Apple, 399 dolar bandına inerse başarısına başarı katacaktır. Bakalım bu söylentiler bu sefer doğru çıkacak ve Apple karşımıza Mart ayında yeni iPhone’u ile çıkacak mı?

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