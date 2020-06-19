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iPhone SE 2020'den bile küçük bir iPhone 12'ye hazır olun!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 19.06.2020 14:49 | Son Güncelleme

iPhone 12 için yeni bir video yayınlandı. Yayınlanan videoya göre, iPhone 12'nin en küçük modeli Apple'ın uygun fiyatlı iPhone'u iPhone SE 2020 ile aynı boyutlara sahip olacak. Ancak çerçeveler konusunda her iki telefon birbirinden ayrılacak. İşte iPhone 12 için yayınlanan video...

iPhone SE 2020'den bile küçük bir iPhone 12'ye hazır olun!

iPhone 12 hakkında iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Yeni iPhone'lar için yayınlanan CAD dosyalarından yola çıkan birçok analist ve sızıntı kaynağı, iPhone 12 serisine dair en iyi ipucunu paylaşmak için birbiriyle kıyasıya mücadele ediyor. Bu mücadelede yer alan isimlerden biri de daha önceki başarılı iPhone sızıntılarıyla bilenen EverythingApplePro. O bu kez sızıntısını ise bir video ile duyurmuş durumda.

İPHONE 12 İPHONE SE 2020'DEN DAHA UFAK

EverythingApplePro iPhone 12'nin CAD çizimlerinden oluşturulan bir maket ile iPhone SE 2020'nin karşılaştırıldığı bir video yayınladı. Yayınlanan videodaki iddialara göre iPhone 12 serinin en küçük modeli iPhone SE 2020'den bile küçük olacak. Ancak iş ekran boyutuna geldiğinde ise iPhone 12 5,4 inçlik ekranıyla, iPhone SE'nin ekranını geçecek. Peki bu nasıl oluyor?

İŞİN SIRRI EKRAN ÇERÇEVELERİNDE

Tabi ki ekran çerçevelerinin bu anlamdaki rolleri çok büyük. Hatırlarsanız iPhone SE 2020 çıktığı zaman ekran çerçeveleri dolayısıyla yoğun eleştiriler almıştı. Eğer Apple, iPhone SE 2020'de iPhone 11'de kullandığı çerçevesiz ekranı tercih etseydi muhtemelen iPhone 12 maketinde olduğu gibi bir telefon ile karşılaşacaktık. Anlaşılan Apple iPhone SE 2020'de karşılaştığı tepkileri not almış ve iPhone 12'nin en küçük modelini bir nevi iPhone SE 2020 v2.0 olarak konumlandırmak üzere çalışmalara başlamış.

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