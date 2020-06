iPhone SE 2020'den bile küçük bir iPhone 12'ye hazır olun!

iPhone 12 hakkında iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Yeni iPhone'lar için yayınlanan CAD dosyalarından yola çıkan birçok analist ve sızıntı kaynağı, iPhone 12 serisine dair en iyi ipucunu paylaşmak için birbiriyle kıyasıya mücadele ediyor. Bu mücadelede yer alan isimlerden biri de daha önceki başarılı iPhone sızıntılarıyla bilenen EverythingApplePro. O bu kez sızıntısını ise bir video ile duyurmuş durumda.

EverythingApplePro iPhone 12'nin CAD çizimlerinden oluşturulan bir maket ile iPhone SE 2020'nin karşılaştırıldığı bir video yayınladı. Yayınlanan videodaki iddialara göre iPhone 12 serinin en küçük modeli iPhone SE 2020'den bile küçük olacak. Ancak iş ekran boyutuna geldiğinde ise iPhone 12 5,4 inçlik ekranıyla, iPhone SE'nin ekranını geçecek. Peki bu nasıl oluyor?

People who love tiny phones are in for a treat with the new 5.4-in iPhone. Smaller than a new SE! pic.twitter.com/cTSH2LBzKA