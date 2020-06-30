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iPhone SE 2020 DxOMark testine girdi! Beklenmedik sonuç

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 30.06.2020 11:52 | Son Güncelleme

iPhone SE 2020 kamera performansı bugün DxOMark ekibi tarafından açıklandı. iPhone 11 kamerası denilen kamera maalesef ki sınıfta kaldı.

iPhone SE 2020 DxOMark testine girdi! Beklenmedik sonuç

Apple’ın 399 dolarlık minik canavarı iPhone SE 2020 kamera performansı ile bugün karşımıza çıktı. Telefonların kamerasını inceleyen ve verdiği puanlar genel geçer kabul gören DxOMark ekibi maalesef ki iPhone SE’nin kamerasına öyle ahım şahım bir puan vermedi.

İŞTE İPHONE SE 2020'NİN DXOMARK PUANI

DxOMark ekibi iPhone SE’nin kamerasına ortalama 101 puan verdi. Fotoğraf bölümünden 103 puan ve video bölümünden ise 98 puan alan telefon söylendiği gibi iPhone 11 ayarında değil maalesef.

iPhone XR ile aynı puanı alan telefon, pozlamadan 90, odaklamadan 96, kumlamadan 70 ve renk bölümünden 84 puan alıyor. Apple A13 yonga seti olmasına rağmen gece moduna yer vermeyen Apple, bu yüzden gece çekimlerinden 48 puan alabiliyor.

Telefon ile geceleri fotoğraf çekmiyorsanız ve bu faktörü ortadan kaldırırsak, iPhone SE’nin fiyatına göre en iyi fotoğraf çeken telefon olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye’de de biraz fazla olsa da 5.299 TL gibi artık ortalama diyebileceğimiz fiyata satılan bu telefon, Android cephesindeki 10.000 TL barajındaki amiral gemilerinden kat kat daha iyi.

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