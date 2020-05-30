iPhone SE 2020 modeli Türkiye’de 5.299 TL’den satışa sunuldu

Neredeyse tam iki katına satılmasına rağmen 5.299 TL fiyata çıkıldığında rakipsiz olan iPhone SE, tasarımı ile biraz eski görünse de performans konusunda en baba Android telefondan bile daha iyi diyebiliriz.

Apple A13 yonga setinden gücünü alan telefonda 3 GB RAM bulunuyor. Dünyanın en hızlı mobil işlemcisinin 4.7 inçlik bir ekranı beslemesinden dolayı günlük kullanımda iPhone 11’den bile daha fazla performans sunan SE, kamera konusunda biraz geride kalıyor diyebiliriz.

12 Megapiksel f/1.8 diyaframlı geniş açılı lens ile gelen arka kamera 4K/60 FPS video çekebiliyor. Ancak bu kamera her nedense gece modunu desteklemiyor. Tek eksiği bu diyebiliriz.

Telefonun ön tarafında ise 7 Megapiksel f/2.2 diyaramlı kamera yer alıyor. 64GB / 128GB ve 256GB depolama birimi seçeneklerini barındıran bu modelde güvenlik için parmak izi okuyucu bulunuyor.

Kutusundan iOS 13 ile çıkan telefonun tam 5 yıl güncelleme alacağının garantisini verebiliriz. Yani bu telefon sizi diğer 10.000 TL‘lik Android telefonlar gibi yarı yolda bırakmaz.

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