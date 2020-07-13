iPhone SE 2020'nin pabucu dama: Apple'dan daha da ucuz bir iPhone gelebilir!

iPhone SE 2020 bildiğiniz üzere Apple'ın şu anki en güncel ve en ucuz iPhone modeli. Sadece 399 dolarlık bir fiyatı bulunan iPhone SE 2020, Türkiye dahil birçok ülkede ilgi görüyor. Bunun en büyük nedeni, dediğimiz gibi iPhone 11 serisine nazaran sunduğu uygun fiyatı. Fakat MauriQHD tarafından dile getirilen bir iddia, iPhone SE 2020'nın pabucunu dama atabilir. Zira, iddialara göre iPhone SE 2020'den de ucuz bir iPhone yolda.

İPHONE SE 2020'DEN DE UCUZ İPHONE İDDİASI

Twitter'da aktif olarak sızıntılar yapan ve iPhone SE 2020'ye dair başarılı sızıntılarıyla bilenen MauriQHD, Apple'ın yeni adımını paylaştı. Ünlü Twitter kullanıcısının iddialarına göre, Apple yeni, uygun fiyatlı bir iPhone modeli üzerinde çalışıyor. Kullanıcının iddiasına bakılırsa bu iPhone'un fiyatı 200-300 dolar arasında olacak.

iPhone



Apple working on a $200-300 phone ????



im hearing — Mauri QHD (@MauriQHD) July 11, 2020

APPLE'IN YÜZÜ GÜLEBİLİR

Apple iPhone SE 2020'den de ucuz bir iPhone çıkartması elbet mümkün. Bu anlamda eğer bir çalışma yapılıyorsa, Apple'ın Google Pixel 4A'yı potansiyel bir rakip yarattığını söylenebilir. Üstelik, iPhone SE 2020 satışlarıyla yüzü gülen Apple'ın, daha uygun bir iPhone ile yüzü daha çok gülebilir. Ancak pek tabi ki bunların hepsi bir Twitter kullanıcısının iddialarından ibaret.

