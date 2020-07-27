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iPhone SE 2020 rakibi Google Pixel 4A'nın çıkış tarihi netleşiyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 27.07.2020 12:09 | Son Güncelleme

Google Pixel 4A için önemli sızıntı kaynağı Jon Prosser konuştu. Prosser, Google Pixel 4A'nın çıkış tarihi hakkında Ağustos ayını işaret etti. Prosser Google Pixel 4A için tam bir tarih vermekten de kaçınmadı. İşte iddialara göre iPhone SE 2020 rakibi Google Pixel 4A'nın çıkış tarihi!

iPhone SE 2020 rakibi Google Pixel 4A'nın çıkış tarihi netleşiyor!

Google Pixel akıllı telefonlarına bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor. Aslında Google bir süredir hazırlık içerisindeydi ve neredeyse hazırlıklarını tamamlamıştı ancak koronavirüs onları da etkiledi. Koronavirüs nedeniyle Google Pixel 4A akıllı telefonunu duyurucağı Google I/O etkinliğini iptal eden Google, şimdi ise Google Pixel 4A'yı duyurmanın hesaplarını tekrar yapmaya başladı. Jon Prosser'e bakılırsa bu hesapların da gösterdiği tek bir tarih var.

GOOGLE PİXEL 4A'NIN ÇIKIŞ TARİHİNİ PAYLAŞTI

Apple ve Google gibi teknoloji devlerinin akıllı telefonları hakkında sızıntılar yapan Jon Prosser, resmi Twitter hesabı üzerinden Google Pixel 4A'nın çıkış tarihini paylaştı. Ünlü sızıntı kaynağına göre Google Pixel 4A, 3 Ağustos günü Google tarafından duyurulacak.

JON PROSSER YÜZDE 100 EMİN

Pixel 4A için Google'dan yapılmış herhangi bir resmi etkinlik açıklaması yok. Ancak Prosser bu tarihten yüzde 100 emin olduğunu dile getiriyor. Onun bu kadar emin olması doğrusunu söylemek gerekirse bizi de heyecanlandırıyor. Bakalım 3 Ağustos günü Google Pixel 4A ile tanışabilecek miyiz?

MUHTEMEL GOOGLE PİXEL 4A ÖZELLİKLERİ

iPhone SE 2020'ye rakip olacağı düşünülen Google Pixel 4A'nın özellikleri arasında 5,81 inç büyüklüğünde bir ekrana ev sahipliği yapması bekleniyor. 5G destekli Snapdragon 730 işlemcisinden gücünü alacağı söylenen telefonda 3080 mAh batarya ve 12 MP arka kamera yer alacak. Tabi tüm bunlar sızıntıların işaret ettiği özellikler.

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