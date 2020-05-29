HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. iPhone SE 2020 sonunda Türkiye'de satışa çıktı! Peki fiyatı değişti mi?

iPhone SE 2020 sonunda Türkiye'de satışa çıktı! Peki fiyatı değişti mi?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 29.05.2020 09:39 | Son Güncelleme

Apple Türkiye, iPhone SE 2020'yi sonunda satışa sundu. Apple'ın uygun fiyatlı iPhone modeli iPhone SE 2020, Apple Store online mağazası üzerinden satışa çıktı. iPhone SE 2020 fiyatı ise değişmedi.

iPhone SE 2020 sonunda Türkiye'de satışa çıktı! Peki fiyatı değişti mi?

iPhone SE 2020 bundan yaklaşık 1,5 ay önce tanıtılmıştı. Tanıtım dediğimize de bakmayın zira koronavirüs nedeniyle Apple yeni iPhone SE için herhangi bir etkinlik düzenlememiş, internet sitesinde yaptığı duyuru ile yeni uygun fiyatlı akıllı telefonunu görücüye çıkartmıştı. Telefonun tanıtımından kısa süre sonra ilk satışlar ABD'de başladı. Pek tabi ülkemizde de iPhone SE 2020 için bir Apple sayfası açıldı ve yeni iPhone SE'nin fiyatı sayfaya işlendi. Ancak hepsi bu kadardı. Zira aradan geçen onca zamana rağmen iPhone SE 2020, Türkiye'de satışa çıkmadı. Dün gece yarısı ise bu durum değişti, iPhone SE 2020 Türkiye'de satışa girdi.

İPHONE SE 2020 ÖZELLİKLERİ

iPhone SE 2020'nin özelliklerinden biraz bahsetmek gerekirse, Apple A13 Bionic işlemciye değinmeden geçmemek gerek. 3GB RAM ve 64 GB/128GB/256GB dahili depolama alanıyla desteklenen bu işlemci, iPhone 8 ile neredeyse aynı olan kasanın içinde kendisine yer buluyor. Telefonun arka kamerası ise 12 MP çözünürlüğünde ve f/1,8 diyafram açıklığına sahip.

iPhone SE 2020 fiyatı

İPHONE SE 2020 FİYATI NE KADAR?

Geçtiğimiz hafta gelen iddialar, Apple'ın iPhone SE 2020'nin fiyatında indirim yapılacağını söylüyordu. Bu indirimler, iddialara göre Türkiye'de de geçerli olacak ve yeni iPhone SE 2020 100-200 lira arası bir indirim alacaktı. Maalesef şimdilik öyle bir durum söz konusu değil. iPhone SE 2020, lansmanda açıklanan fiyatıyla, yani 5,299 TL'den başlayan fiyatlarla satışta bulunuyor. Telefon Beyaz, Siyah ve Kırmızı renk seçenekleri ile alınabiliyor. iPhone SE'nin öngörülen teslimat süresi ise 1 gün.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
iPhone SE 2020 sonunda Türkiye'de satışa çıktı! Peki fiyatı değişti mi?iPhone SE 2020 sonunda Türkiye'de satışa çıktı! Peki fiyatı değişti mi?
Huawei'nin yeni akıllı saati'ne 5 ödülHuawei'nin yeni akıllı saati'ne 5 ödül
Koronavirüs ile mücadelede son nokta: Sokak ortasında yumrukladı!Koronavirüs ile mücadelede son nokta: Sokak ortasında yumrukladı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

15 ilde hafta sonu için sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak

15 ilde hafta sonu için sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak

İzmir'de korkunç cinayet: 14 yerinden bıçaklandı

İzmir'de korkunç cinayet: 14 yerinden bıçaklandı

Müjde! Eğer SGK girişiniz bu tarihten önceyse erken emekli olacak ve yüksek emekli maaşı alacaksınız!

Müjde! Eğer SGK girişiniz bu tarihten önceyse erken emekli olacak ve yüksek emekli maaşı alacaksınız!

Acun Ilıcalı o iddialara ateş püskürdü: Bu şerefsizliktir

Acun Ilıcalı o iddialara ateş püskürdü: Bu şerefsizliktir

ABD'de 'George Floyd' isyanı büyüyor! 'Acil durum' ilan edildi

ABD'de 'George Floyd' isyanı büyüyor! 'Acil durum' ilan edildi

İçişleri Bakanlığı'ndan 18 yaş altı ve 65 yaş üstü için genelge

İçişleri Bakanlığı'ndan 18 yaş altı ve 65 yaş üstü için genelge

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Volkswagen'de büyük şok: Teslimatlar askıya alındı! Peki neden?

Volkswagen'de büyük şok: Teslimatlar askıya alındı! Peki neden?

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

FIFA 20 bedava oldu

FIFA 20 bedava oldu

Yeni telefonlar Türkiye'ye geldi! İşte şaşırtan fiyatları

Yeni telefonlar Türkiye'ye geldi! İşte şaşırtan fiyatları

Okuyucu Yorumları 1 yorum
ıphone için Türkiye çoktan bitti.telefonu tamir edilemeyecek kadar eskiyen başka marka alıyor
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Apple Store'da şüpheli çanta paniği!

Apple Store'da şüpheli çanta paniği!

Ünlü isimler de TikTok’un bayram kampanyasını katıldı

Ünlü isimler de TikTok’un bayram kampanyasını katıldı

Huawei Watch GT 2e uluslararası arenadan 5 ödül aldı

Huawei'nin yeni akıllı saati'ne 5 ödül

Kardeş Escobar durmuyor: Şimdi de uygun fiyatlı Escobar Gold 11 Pro'yu tanıttı!

Escobar'ın kardeşi rahat durmadı! Yeni ürünü herkesi şaşırttı

İddia: Samsung Galaxy Note 20'nin renk seçenekleri belli oldu!

Samsung'un yeni akıllı telefonlarının renkleri de farklı olacak!

Microsoft Windows 10 2004 güncellemesini yayınladı! Windows 10 güncellemesi nasıl yüklenir?

Bilgisayar kullanıcılarına müjde! Yeni güncelleme yayınlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.