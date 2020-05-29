iPhone SE 2020 sonunda Türkiye'de satışa çıktı! Peki fiyatı değişti mi?

iPhone SE 2020 bundan yaklaşık 1,5 ay önce tanıtılmıştı. Tanıtım dediğimize de bakmayın zira koronavirüs nedeniyle Apple yeni iPhone SE için herhangi bir etkinlik düzenlememiş, internet sitesinde yaptığı duyuru ile yeni uygun fiyatlı akıllı telefonunu görücüye çıkartmıştı. Telefonun tanıtımından kısa süre sonra ilk satışlar ABD'de başladı. Pek tabi ülkemizde de iPhone SE 2020 için bir Apple sayfası açıldı ve yeni iPhone SE'nin fiyatı sayfaya işlendi. Ancak hepsi bu kadardı. Zira aradan geçen onca zamana rağmen iPhone SE 2020, Türkiye'de satışa çıkmadı. Dün gece yarısı ise bu durum değişti, iPhone SE 2020 Türkiye'de satışa girdi.

İPHONE SE 2020 ÖZELLİKLERİ

iPhone SE 2020'nin özelliklerinden biraz bahsetmek gerekirse, Apple A13 Bionic işlemciye değinmeden geçmemek gerek. 3GB RAM ve 64 GB/128GB/256GB dahili depolama alanıyla desteklenen bu işlemci, iPhone 8 ile neredeyse aynı olan kasanın içinde kendisine yer buluyor. Telefonun arka kamerası ise 12 MP çözünürlüğünde ve f/1,8 diyafram açıklığına sahip.

İPHONE SE 2020 FİYATI NE KADAR?

Geçtiğimiz hafta gelen iddialar, Apple'ın iPhone SE 2020'nin fiyatında indirim yapılacağını söylüyordu. Bu indirimler, iddialara göre Türkiye'de de geçerli olacak ve yeni iPhone SE 2020 100-200 lira arası bir indirim alacaktı. Maalesef şimdilik öyle bir durum söz konusu değil. iPhone SE 2020, lansmanda açıklanan fiyatıyla, yani 5,299 TL'den başlayan fiyatlarla satışta bulunuyor. Telefon Beyaz, Siyah ve Kırmızı renk seçenekleri ile alınabiliyor. iPhone SE'nin öngörülen teslimat süresi ise 1 gün.

