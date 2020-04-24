iPhone SE 2020'yi paramparça etti, ilginç gerçeği açığa çıkardı!

Apple iPhone SE 2020 ile gündemde yer almayı başardı. Geçtiğimiz hafta tanıtılan akıllı telefon, iPhone 8 ile olan benzerliği ile çok konuşuldu. Zira, iPhone SE 2020 neredeyse iPhone 8 ile aynı tasarıma sahipti. Onu iPhone 8'den ayıran şeyler donanımı ve biraz daha aşağıya alınmış Apple logosuydu. Bunun dışında iPhone SE 2020'nin diğer benzerlikleri hakkında herhangi bir bilgi sahibi olamadık. Zira Apple bize çok kısıtlı bir bilgi sunmuştu. Bu durum, ilk teslimatların kullanıcılara ulaşmasıyla son buldu. iPhone SE 2020'si eline ulaşanlar hemen telefonlarını çeşitli test süreçlerinden geçirmeye başladı. Hatta bir YouTuber, iPhone SE 2020'yi parçalamaktan bile kaçınmadı. Tabi o bunu bizim iyiliğimiz için yaptı.

YOUTUBER İPHONE SE 2020'Yİ PARAMPARÇA ETTİ

Çinli bir YouTuber, eline ulaşan iPhone SE'yi parçalarına ayırdı. Önce iPhone SE'nin SIM slotunu çıkartan YouTuber daha sonra iPhone SE'nin vidalarını söktü ve telefonun içini açtı. iPhone SE'nin içine kısa bir merhaba bakışı atan Çinli isim, daha sonra iPhone 8 ile iPhone SE 2020'nin içini karşılaştırmaya başladı. Bahsettiğimiz gerçek tam da burada ortaya çıktı.