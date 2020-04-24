iPhone SE 2020'yi paramparça etti, ilginç gerçeği açığa çıkardı!

Apple iPhone SE 2020 ile gündemde yer almayı başardı. Geçtiğimiz hafta tanıtılan akıllı telefon, iPhone 8 ile olan benzerliği ile çok konuşuldu. Zira, iPhone SE 2020 neredeyse iPhone 8 ile aynı tasarıma sahipti. Onu iPhone 8'den ayıran şeyler donanımı ve biraz daha aşağıya alınmış Apple logosuydu. Bunun dışında iPhone SE 2020'nin diğer benzerlikleri hakkında herhangi bir bilgi sahibi olamadık. Zira Apple bize çok kısıtlı bir bilgi sunmuştu. Bu durum, ilk teslimatların kullanıcılara ulaşmasıyla son buldu. iPhone SE 2020'si eline ulaşanlar hemen telefonlarını çeşitli test süreçlerinden geçirmeye başladı. Hatta bir YouTuber, iPhone SE 2020'yi parçalamaktan bile kaçınmadı. Tabi o bunu bizim iyiliğimiz için yaptı.
Çinli bir YouTuber, eline ulaşan iPhone SE'yi parçalarına ayırdı. Önce iPhone SE'nin SIM slotunu çıkartan YouTuber daha sonra iPhone SE'nin vidalarını söktü ve telefonun içini açtı. iPhone SE'nin içine kısa bir merhaba bakışı atan Çinli isim, daha sonra iPhone 8 ile iPhone SE 2020'nin içini karşılaştırmaya başladı. Bahsettiğimiz gerçek tam da burada ortaya çıktı.
Çinli YouTuber'ın karşılaştırmasına baktığımızda iPhone 8 ile iPhone SE 2020'nin bileşenlerinin yerleşimlerinin dahi aynı olduğu gözümüze çarpıyor. Bu gerçeği fark eden YouTuber ilginç bir şeyi denemeye karar veriyor; O da her iki telefonun bileşenlerini takas etmek!
YouTuber bu deneyiminde şaşırtıcı bir şekilde başarılı oluyor. Zira iPhone 8'in iPhone SE 2020'nin titreşim motoru, ekranı ve Touch ID sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Ancak iş kameraya gelince sonuç olumsuz oluyor. Çünkü iPhone 8'in kamerası ile iPhone SE 2020'nin kamerası aynı değil. Bu da telefonların hata vermesine neden oluyor.
iPhone 8 ve iPhone SE 2020'nin donanım takasında çoğu parçanın sorunsuz çalışması iPhone SE 2020'nin sadece tasarım anlamında da değil, donanım tarafında da iPhone 8 ile benzer olduğunu gösteriyor. Çinli YouTuber'ın çılgın deneyiminin yer aldığı ve iPhone 8 ile iPhone SE 2020'yi karşılaştırdığı videoya buradan ulaşabilirsiniz.
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