HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. iPhone SE 2020'yi paramparça etti, ilginç gerçeği açığa çıkardı!

iPhone SE 2020'yi paramparça etti, ilginç gerçeği açığa çıkardı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 24.04.2020 17:33 | Son Güncelleme

iPhone SE 2020 parçalarına ayrıldı. Apple'ın yeni uygun fiyatlı iPhone modeli iPhone SE 2020, bir YouTube kanalı tarafından paramparça edildi. Kanal, iPhone SE 2020 ile iPhone 8 arasındaki ilginç benzerliği de ortaya koydu.

iPhone SE 2020'yi paramparça etti, ilginç gerçeği açığa çıkardı!

Apple iPhone SE 2020 ile gündemde yer almayı başardı. Geçtiğimiz hafta tanıtılan akıllı telefon, iPhone 8 ile olan benzerliği ile çok konuşuldu. Zira, iPhone SE 2020 neredeyse iPhone 8 ile aynı tasarıma sahipti. Onu iPhone 8'den ayıran şeyler donanımı ve biraz daha aşağıya alınmış Apple logosuydu. Bunun dışında iPhone SE 2020'nin diğer benzerlikleri hakkında herhangi bir bilgi sahibi olamadık. Zira Apple bize çok kısıtlı bir bilgi sunmuştu. Bu durum, ilk teslimatların kullanıcılara ulaşmasıyla son buldu. iPhone SE 2020'si eline ulaşanlar hemen telefonlarını çeşitli test süreçlerinden geçirmeye başladı. Hatta bir YouTuber, iPhone SE 2020'yi parçalamaktan bile kaçınmadı. Tabi o bunu bizim iyiliğimiz için yaptı.

YOUTUBER İPHONE SE 2020'Yİ PARAMPARÇA ETTİ

Çinli bir YouTuber, eline ulaşan iPhone SE'yi parçalarına ayırdı. Önce iPhone SE'nin SIM slotunu çıkartan YouTuber daha sonra iPhone SE'nin vidalarını söktü ve telefonun içini açtı. iPhone SE'nin içine kısa bir merhaba bakışı atan Çinli isim, daha sonra iPhone 8 ile iPhone SE 2020'nin içini karşılaştırmaya başladı. Bahsettiğimiz gerçek tam da burada ortaya çıktı.

iPHONE 8 İLE BİREBİR AYNI

Çinli YouTuber'ın karşılaştırmasına baktığımızda iPhone 8 ile iPhone SE 2020'nin bileşenlerinin yerleşimlerinin dahi aynı olduğu gözümüze çarpıyor. Bu gerçeği fark eden YouTuber ilginç bir şeyi denemeye karar veriyor; O da her iki telefonun bileşenlerini takas etmek!

iPhone SE vs iPhone 8

YouTuber bu deneyiminde şaşırtıcı bir şekilde başarılı oluyor. Zira iPhone 8'in iPhone SE 2020'nin titreşim motoru, ekranı ve Touch ID sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Ancak iş kameraya gelince sonuç olumsuz oluyor. Çünkü iPhone 8'in kamerası ile iPhone SE 2020'nin kamerası aynı değil. Bu da telefonların hata vermesine neden oluyor.

SADECE DIŞI DEĞİL İÇİ DE BENZER

iPhone 8 ve iPhone SE 2020'nin donanım takasında çoğu parçanın sorunsuz çalışması iPhone SE 2020'nin sadece tasarım anlamında da değil, donanım tarafında da iPhone 8 ile benzer olduğunu gösteriyor. Çinli YouTuber'ın çılgın deneyiminin yer aldığı ve iPhone 8 ile iPhone SE 2020'yi karşılaştırdığı videoya buradan ulaşabilirsiniz.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEREda Ece'den heyecanlandıran paylaşım!Eda Ece'den heyecanlandıran paylaşım!
Korkutucu iddia için Apple'dan ilk açıklama geldi!Korkutucu iddia için Apple'dan ilk açıklama geldi!
İtalyan yetkililer çileden çıktı: 'Bu bir film değil. Evde kalın'İtalyan yetkililer çileden çıktı: 'Bu bir film değil. Evde kalın'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
iPhone iPhone SE iPhone SE 2020 iPhone 8 Apple akıllı telefon

En Çok Okunan Haberler

Önemli araştırma: Koronavirüsün vücuda ana giriş kapısı bulundu

Önemli araştırma: Koronavirüsün vücuda ana giriş kapısı bulundu

Manisa'da dehşet! Aynı aileden 4 kişi öldü

Manisa'da dehşet! Aynı aileden 4 kişi öldü

Cep telefonu abonelerine ramazanda internet hediyesi

Cep telefonu abonelerine ramazanda internet hediyesi

'Şeyma'yı linç ettiriyorsun. Donuna kadar...'

'Şeyma'yı linç ettiriyorsun. Donuna kadar...'

'Türkiye'de normalleşme 3 aşamada gerçekleşecek'

'Türkiye'de normalleşme 3 aşamada gerçekleşecek'

10 Nisan gecesinin etkisi 20-21 Nisan'da ortaya çıktı

10 Nisan gecesinin etkisi 20-21 Nisan'da ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Karantinada olan kadın, virüse rağmen astım hastası kocasını aldattı

Karantinada olan kadın, virüse rağmen astım hastası kocasını aldattı

GTA 6'dan ilk resmi bilgiler geldi; Ancak kötü bir haber var

GTA 6'dan ilk resmi bilgiler geldi; Ancak kötü bir haber var

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Uygun fiyatlı amiral gemisi: Oppo Ace 2 tanıtıldı!

Uygun fiyatlı amiral gemisi: Oppo Ace 2 tanıtıldı!

Huawei P40 Lite Türkiye'de! İşte Huawei P40 Lite Türkiye fiyatı

Huawei P40 Lite Türkiye'de! İşte Huawei P40 Lite Türkiye fiyatı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Playstation 4

Playstation 4

Acele edin! Call of Duty: Modern Warfare Multiplayer kısa süreliğine ücretsiz

Karantina hediyesi! Kısıtlı bir süre için ücretsiz

Apple 'kontrol kaybettiren iPhone açığı' için hiç endişeli değil!

Korkutucu iddia için Apple'dan ilk açıklama geldi!

Xiaomi şaşırdı: Mi Band 5'i yerine Xiaomi Mi Band 4C geliyor!

Beşinci versiyonu bekleniyordu, yeni modeli ile şaşırtacak!

Şok açıklama: Samsung Galaxy S20 Ultra kamera sorunu düzelmiyor!

Şoke eden açıklama: Sorun düzeltilemiyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.