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iPhone SE 3 için hazırlıklar tüm hızla devam ediyor

21.12.2021 09:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cupertino merkezli teknoloji devinin şimdi üçüncü nesil modeli iPhone SE 3 önümüzdeki yıl piyasaya sürmesi bekleniyor.

iPhone SE 3 için hazırlıklar tüm hızla devam ediyor

Şimdiye kadarki sızıntılara dayanarak, yaklaşmakta olan Apple iPhone SE 3’ün 4.7 inç Retina HD LCD ekranla gelmesi bekleniyor ve ayrıca gömülü bir parmak izi sensörüne sahip bir Ana Sayfa düğmesine sahip olacak. Bir LCD ekran paneli ve bir ana sayfa düğmesi ile gelen son Apple akıllı telefonu olması muhtemel gözüküyor.

Cihazın 3GB RAM ile birlikte Apple A15 işlemci tarafından desteklenmesi bekleniyor , Plus varyantı ise 4GB RAM paketleyecek. Yonga seti ayrıca telefona 5G bağlantısı için destek getiriyor. Arkada gelişmiş fotoğrafçılık özelliklerine sahip 12 megapiksel tek kamera sensörü olacak.

JP Morgan, son tahmininde, bu yeni iPhone SE’nin yaklaşık 1,4 milyar düşük ve orta seviye Android telefon kullanıcısını ve yaklaşık 300 milyon eski iPhone modeli kullanıcısını çekebileceğini söylüyor . 2022 mali yılı iPhone SE satışları için tahminleri 30 milyon adede ve yıllık iPhone sevkiyatı beklentilerini bu yıldan 10 milyon daha yüksek olan 250 milyon adede yükseltti.

Ülkemizde de iPhone fiyatlarının fırladığını düşündüğümüzde bu modelde bir telefonun ilaç gibi geleceğini söyleyelim. İlaç gibi desek de yine cihazın fiyatının dolar kurundan dolayı çok yüksek olacağını söyleyelim. Bakalım cihazın serüveni nasıl olacak.

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Apple
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