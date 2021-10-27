HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. iPhone SE 3 modelinde çift kamera yer alabilir

iPhone SE 3 modelinde çift kamera yer alabilir

27.10.2021 11:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple'ın önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde yeni bir telefon daha tanıtacağı söyleniyor. Genel kanı Apple’ın tanıtacağı yeni telefonun iPhone SE 3 olacağı yönünde. Keza Apple’a yakın kaynaklar da bu söylentileri doğruluyor. Peki yeni SE modelinde ne gibi özellikler olacak?

iPhone SE 3 modelinde çift kamera yer alabilir

Şimdiye kadar yeni SE modeliyle ilgili bir dizi bilgi sızdırılmıştı. Bazı kesimler yeni SE modelinin klasik iPhone 8 hatlarına sahip olacağını iddia ediyor. Bazı kesimler ise bu iddiaların aksine yeni SE modelinin XR tarzında bir tasarımla geleceğini söylüyor.

ÇİFT ARKA KAMERALI iPHONE SE 3 İDDİASI

Geçtiğimiz gün iPhone SE modeliyle ilgili bazı yeni iddialar ortaya atıldı. Buna göre Apple yeni SE modelinde çift ana kamera modülü kullanacak.

"Ucuz iPhone" olarak bilinen iPhone SE 3'ten yeni bilgiler var!"Ucuz iPhone" olarak bilinen iPhone SE 3'ten yeni bilgiler var!

Halihazırda satışa sunulan son iPhone modellerinde en az 2 kamera yer alıyor. Pro segmentindeki modellerde ise LIDAR sensörüne 3’lü bir kamera modülü eşlik ediyor.

Eğer gerçekten de SE çift ana kamera ile gelirse piyasadaki dengeleri değiştirebilir. Gerçi çift kameralı ve XR düzenindeki bir SE modelinin iPhone 11 ve iPhone 12’ye rakip olacağını söyleyebiliriz. Apple bu duruma sıcak bakar mı kestirmek biraz güç. Yine de bekleyip göreceğiz.

iPhone SE 3, Apple'ın LCD ekranlı son telefonu olabilir!iPhone SE 3, Apple'ın LCD ekranlı son telefonu olabilir!

AMD, önümüzdeki ay yenilenmiş Zen 3 Ryzen CPU üretimine başlayacak

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Araç sahipleri dikkat! Uzmanlardan kışlık bakım uyarısıAraç sahipleri dikkat! Uzmanlardan kışlık bakım uyarısı
Ekim fırsatı! Bu hediyeye herkes bayılacakEkim fırsatı! Bu hediyeye herkes bayılacak
Merakla bekleniyor! Şarj hızı şaşırtacakMerakla bekleniyor! Şarj hızı şaşırtacak
Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Apple
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

EDHO için şok karar! Sosyal medyada tepki yağdı

EDHO için şok karar! Sosyal medyada tepki yağdı

Meteoroloji duyurdu: Sıcaklıklar artıyor

Meteoroloji duyurdu: Sıcaklıklar artıyor

350 nüfuslu köyden 1 başbakan yardımcısı, 20 profesör yetişti

350 nüfuslu köyden 1 başbakan yardımcısı, 20 profesör yetişti

Yayınlanmama nedeni belli oldu: Bitiriyoruz!

Yayınlanmama nedeni belli oldu: Bitiriyoruz!

Verdiği oyu açıkladı! Partisine uymadı "Hayır" dedi

Verdiği oyu açıkladı! Partisine uymadı "Hayır" dedi

Kılıçdaroğlu'nun adayı Prof. Dr. Özgür Demirtaş mı?

Kılıçdaroğlu'nun adayı Prof. Dr. Özgür Demirtaş mı?

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 büyükelçi açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 büyükelçi açıklaması

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

İmamoğlu'nun taksi projesiyle ilgili İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı'ndan açıklama

İmamoğlu'nun taksi projesiyle ilgili İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı'ndan açıklama

Bakan Özer duyurdu! Türkiye'de bir ilk, yarın başlıyor

Bakan Özer duyurdu! Türkiye'de bir ilk, yarın başlıyor

AK Partili Birinci'nin dolar açıklaması gündem oldu

AK Partili Birinci'nin dolar açıklaması gündem oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.