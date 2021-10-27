iPhone SE 3 modelinde çift kamera yer alabilir

Şimdiye kadar yeni SE modeliyle ilgili bir dizi bilgi sızdırılmıştı. Bazı kesimler yeni SE modelinin klasik iPhone 8 hatlarına sahip olacağını iddia ediyor. Bazı kesimler ise bu iddiaların aksine yeni SE modelinin XR tarzında bir tasarımla geleceğini söylüyor.

ÇİFT ARKA KAMERALI iPHONE SE 3 İDDİASI

Geçtiğimiz gün iPhone SE modeliyle ilgili bazı yeni iddialar ortaya atıldı. Buna göre Apple yeni SE modelinde çift ana kamera modülü kullanacak.

Halihazırda satışa sunulan son iPhone modellerinde en az 2 kamera yer alıyor. Pro segmentindeki modellerde ise LIDAR sensörüne 3’lü bir kamera modülü eşlik ediyor.

Eğer gerçekten de SE çift ana kamera ile gelirse piyasadaki dengeleri değiştirebilir. Gerçi çift kameralı ve XR düzenindeki bir SE modelinin iPhone 11 ve iPhone 12’ye rakip olacağını söyleyebiliriz. Apple bu duruma sıcak bakar mı kestirmek biraz güç. Yine de bekleyip göreceğiz.

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