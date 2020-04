iPhone SE Plus mı geliyor?

iPhone SE 2020 geçtiğimiz günlerde tanıtılmış, 17 Nisan itibariyle de ön siparişe açılmıştı. İlk rakamlar Apple'ın beklediği gibi gelmiş olacak ki telefonun tahmini gönderim süresinde bir anda gecikme yaşanmaya başlandı. Apple'ın planladığı hatta planladığının fazlası kadar başarı yakalaması muhtemel olan iPhone SE 2020 için bugün önemli bir iddia ortaya atıldı. O iddiaya göre iPhone SE 2020'ye bir kardeş gelebilir.

YAKINDA iPHONE SE PLUS HABERLERİ OLACAK

iPhone SE'nin ardından iPhone SE Plus gelebilir. Bu iddia, doğru analizler yapan Jon Prosser'a ait. Prosser, iPhone SE Plus hayallerinin gerçek olacağını söylüyor. Ünlü analist, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda iddiasını derinleştirdi ve 'Yakında sizin için bazı iPhone SE Plus haberleri olacak' dedi. Prosser, deyim yerindeyse zehirli oku fırlattı.

iPHONE SE 2020'DEN ÖNCE O VARDI

iPhone SE 2020 henüz piyasaya çıkmadan önce, iPhone SE Plus ismi ortaya atılmıştı. 5,5 inç büyüklüğünde iPhone 8 Plus ile aynı boyutlarda olması beklenen akıllı telefon, iPhone SE 2020'nin tanıtılmasıyla bir anda gündem dışında kalmıştı. Fakat görünen o ki iPhone SE Plus ismi her ne kadar gündemden düşse de Apple'ın gündeminden hiç düşmemiş.