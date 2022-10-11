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iPhone servis yok hatası neden olur? iPhone servis yok hatası nasıl çözülür?

11.10.2022 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

iPhone cep telefonu kullanıcılarının zaman zaman karşılaştığı problemlerden biri de servis yok hatasıdır. Cihazınızda karşılaştığınız bu problem yazılım veya donanım kaynaklı olabileceği gibi bir şebeke sorunu da olabilir. Cihazınızda oluşan bu problem arama yapmanıza, mobil internet bağlantısının kopmasına neden olurken SMS ile iletişim kurmanızı da engeller. iPhone servis yok hatasının çözülebilmesi için ilk önce sorunun kaynağının belirlenmesi gerekir.

iPhone servis yok hatası neden olur? iPhone servis yok hatası nasıl çözülür?

Yazılımsal veya donanımsal kaynaklı oluşabilen servis yok hatasının çözülmesi bazen çok basit olabilir. Genellikle donanımsal problemlerde cihazı teknik servise göndermeniz gerekebilir. Bunun dışında gelişen şebeke sorunları veya basit hatalar belli işlem basamakları takip edilerek kolayca çözülebilir.

iPhone Servis Yok Hatası Neden Olur?

Tüm cep telefonlarında olduğu gibi iPhone cep telefonlarında da oluşabilecek servis yok hatası şebeke kapsamının zayıf olduğu bölgelerde meydana gelebilir. Bunun dışında gelişebilecek bazı teknik nedenleri de şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Kullandığınız operatör veya hesabınızla alakalı bir problem olabilir. Operatörün algıladığı sahte bir hesap şüphesi servis almanızı engelleyebilir.
  • Kapsama alanının dışında veya zayıf olduğu bir alanda bulunuyor olabilirsiniz.
  • İPhone cep telefonlarınızda oluşan yazılım hataları servis yok hatasına sebep olabilir.
  • Baseband adı verilen bir parçada oluşan herhangi bir arıza servis yok hatasına neden olabilir.
  • Cep telefonlarının kullanıldığı bölgede oluşan olağanüstü haller de şebekeye aşırı yüklenme nedeniyle de bu hata görülebilir.

Birçok farklı nedenle oluşabilecek servis yok hatasının çözülebilmesi için sorunun sebebinin belirlenmesi büyük önem taşır. Sorunun kaynağı belirlendiği takdirde çözüm yolları ve izlenecek adımlar takip edilerek çözüme ulaşılabilir.

iPhone Servis Yok Hatası Çözümü Nedir?

iPhone kullanıcılarının karşılaştığı servis yok hatasının çözümü için ilk olarak yapılması gereken operatör kontrolüdür. Sorun operatör kaynaklı olabilir, bu yüzden aynı operatör kullanıcıları ile yapacağınız bir test sorunun kaynağını öğrenmenize yardımcı olur. Birçok farklı nedenden dolayı gelişebilecek iPhone servis yok hatası çözüm yolları şu şekilde listelenebilir:

  • Kullandığınız cihazı kapatıp açarak veya yeniden başlatarak sorun çözebilirsiniz.
  • Cep telefonunuzu tekrar açtığınızda servis yok hatası tekrarlanıyorsa ağ ayarlarını sıfırlamanız gerekebilir. İşlem basamakları Ayarlar>genel>sıfırla>ağ ayarlarını sıfırla şeklindedir.
  • Hücresel veri ayarları kontrol edilerek açık konuma getirilmesi gerekir.
  • Cihazınızı uçak moduna alıp tekrardan uçak modundan çıkartarak seviş yok hatasını çözebilirsiniz.
  • Sim kartın çıkartılıp temizlenerek yeniden takılması gerekli durumlarda yenilenmesi işlemi de servis yok hatası için alternatif çözüm yollarından biridir.

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