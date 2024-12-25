HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. iPhone taşıt hareketi belirtileri nedir, ne işe yarar? iPhone taşıt hareketi belirtileri nasıl ve nereden açılır, nasıl kullanılır?

iPhone taşıt hareketi belirtileri nedir, ne işe yarar? iPhone taşıt hareketi belirtileri nasıl ve nereden açılır, nasıl kullanılır?

Duygun Sarpasan Duygun Sarpasan
14.12.2024 19:48
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Araba ile yolculuk yapan bazı kişilerde aracın hareket etmesinden kaynaklı mide bulantısı, baş dönmesi gibi sorunlar görülebilmektedir. Bu sorun araç tutması olarak da ifade edilmektedir. Apple firması bu rahatsız edici durumu göz önünde bulundurarak iPhone model mobil cihazlara taşıt hareketi belirtileri denilen bir özellik getirmiştir. Peki, iPhone taşıt hareketi belirtileri nedir, ne işe yarar, taşıt hareketi belirtileri nasıl ve nereden açılır, nasıl kullanılır?

iPhone taşıt hareketi belirtileri nedir, ne işe yarar? iPhone taşıt hareketi belirtileri nasıl ve nereden açılır, nasıl kullanılır?

İçindekiler

  • iPhone taşıt hareketi belirtileri nedir?
  • iPhone taşıt hareketi belirtileri ne işe yarar?
  • iPhone taşıt hareketi belirtileri nasıl açılır?
  • iPhone taşıt hareketi belirtileri nasıl kullanılır?

Bazı kişilerde yolculuk esnasında aracın hareketliliğinden ötürü araç tutması sorunu görülebilmektedir. Bu sorun insanların yolculuk yapmasına engel olabilmektedir. Apple şirketi bu sorunu gidermek için iPhone model akıllı cep telefonlarına taşıt hareketi belirtileri denilen bir özellik eklemiştir. Bu özellik cihaz üzerinden kolayca aktif hâle getirilebilmektedir. Bu noktada “iPhone taşıt hareketi belirtileri nereden açılır?” konusu da ayrı bir önem kazanmaktadır.

iPhone taşıt hareketi belirtileri nedir?

Günümüzde birçok kişi araç tutması yaşayabilmektedir. Özellikle uzun seyahatlerde pek çok kişi mide bulantısından kaynaklı çeşitli sağlık problemleri ile karşı karşıya kalabilmektedir. Hareket hastalığı olarak da adlandırılan bu problem neticesinde insanlar yolculuk sürecini sıkıntılı bir şekilde geçirebilmektedir. iPhone mobil cihazlarda taşıt hareketi belirtileri bir başka deyişle taşıt hareket işaretleri denilen bir özellik mevcuttur. Aracın hareket esnasında mobil cihazın ekranında da hareket eden noktaların olması, taşıt hareketi belirtileri olarak tabir edilmektedir.

iPhone taşıt hareketi belirtileri ne işe yarar?

Araç tutması rahatsızlığı olan kişiler, araç hareket ettikten kısa bir süre sonra baş dönmesi, mide bulantısı, kusma gibi durumlar yaşayabilmektedir. Bu durum kişilerin yolculuk yapmasına engel olduğu için çoğu kişi bir yere giderken arabaya binmeyi tercih etmemektedir.

Apple firması ise araç tutması konusunda iPhone’lara yeni bir özellik eklemiş ve bu özellik sayesinde kişilerin seyahat sırasında sıkıntı yaşamaması hedeflenmiştir. Taşıt hareketi belirtileri olarak tabir edilen bu özellik, mobil cihaz üzerinden aktif edildiğinde cihazın ekranının kenarlarında animasyonlu noktalar çıkmaktadır. Bu noktalar aracın hareket hâlindeki değişikleri ifade etmektedir. Bu özellik ile amaç duyusal çatışmayı önlemek ve kişinin araç tutması durumunu en aza indirmektir.

iPhone taşıt hareketi belirtileri nasıl açılır?

Pek çok kişi arabayla uzun yola çıkmayı severken bazıları için bu durum eziyete dönüşebilmektedir. Bazı kişilerde hareket hastalığı denilen bir hastalık vardır. Arabayla yolculuk anında kişiler cep telefonlarını kullanırken, araç hareket hâlinde olduğu için birden mideleri bulanabilmektedir. iPhone model mobil cihazlarda bulunan taşıt hareketi belirtileri özelliği sayesinde bu sorun giderilebilmektedir. Bu özelliğin kullanılabilmesi için öncesinde etkinleştirilmesi gerekmektedir. iPhone taşıt hareketi belirtilerini açma işlemi için izlenmesi gereken adımlar şöyledir:

  • iPhone akıllı cep telefonunuzdan “Ayarlar” sekmesine giriniz.
  • Buradan “Erişebilirlik” bölümüne geçiş yapınız.
  • Ardından “Hareket” kısmına tıklayıp, sonrasında da “Taşıt Hareketi Belirtilerini Göster” bölümüne dokununuz.
  • Bu noktada seçenekler arasından “Otomatik” kısmına da tıklayabilirsiniz. Bu kısma tıkladığınızda bir araca bindiğinizde cihazınız otomatik olarak hareketleri algılayacak ekranınızda hareketli noktalar belirecektir.

iPhone taşıt hareketi belirtileri nasıl kullanılır?

İnsanların kimisinde araba seyahati sırasında araç tutması durumu görülebilir. iPhone model akıllı cep telefonuna sahip olan kişiler, taşıt hareketi belirtileri denilen özelliği açtıklarında araç tutması sorununun önüne geçebilir. Bu özellik araba hareket ettiği anda otomatik olarak devreye girebileceği gibi, kişiler bu özelliği manuel olarak da aktifleştirebilir. Araba hareket ederken aynı anda mobil cihazınızın ekranında bazı noktalar belirmekte ve bu noktalarda arabanın hareketine uyum sağlayarak, hareket etmektedir. Bu özelliği her zaman açık tutabileceğiniz gibi yalnızca araçla yolculuk esnasında seçeneğini etkinleştirerek de kullanabilirsiniz.

Anahtar Kelimeler:
iPhone
En Çok Okunan Haberler
Asgari ücret tahmini tutunca en düşük emekli maaşı için konuştu

Asgari ücret tahmini tutunca en düşük emekli maaşı için konuştu

VİDEO | Azerbaycan havayollarına ait uçak Kazakistan'da düştü! İşte o anlar, içinde 72 kişi vardı

VİDEO | Azerbaycan havayollarına ait uçak Kazakistan'da düştü! İşte o anlar, içinde 72 kişi vardı

Erdoğan asgari ücreti artıracak mı? Kritik saat belli oldu

Erdoğan asgari ücreti artıracak mı? Kritik saat belli oldu

Öğrenci servisiyle TIR çarpıştı! 8 öğrenci ağır yaralı

Öğrenci servisiyle TIR çarpıştı! 8 öğrenci ağır yaralı

AK Parti'ye geliyorlar! Rozetlerini Erdoğan takacak…

AK Parti'ye geliyorlar! Rozetlerini Erdoğan takacak…

Bayinin önünde motoru ateşe verdi!

Bayinin önünde motoru ateşe verdi!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Camper rahatlığıyla tanışma zamanı!

Camper rahatlığıyla tanışma zamanı!

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Isı yalıtımlı, su geçirmez! Ömürlük bir Columbia mont herkeste olmalı

Isı yalıtımlı, su geçirmez! Ömürlük bir Columbia mont herkeste olmalı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.