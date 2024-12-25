iPhone taşıt hareketi belirtileri nedir, ne işe yarar? iPhone taşıt hareketi belirtileri nasıl ve nereden açılır, nasıl kullanılır?

Bazı kişilerde yolculuk esnasında aracın hareketliliğinden ötürü araç tutması sorunu görülebilmektedir. Bu sorun insanların yolculuk yapmasına engel olabilmektedir. Apple şirketi bu sorunu gidermek için iPhone model akıllı cep telefonlarına taşıt hareketi belirtileri denilen bir özellik eklemiştir. Bu özellik cihaz üzerinden kolayca aktif hâle getirilebilmektedir. Bu noktada “iPhone taşıt hareketi belirtileri nereden açılır?” konusu da ayrı bir önem kazanmaktadır.

iPhone taşıt hareketi belirtileri nedir?

Günümüzde birçok kişi araç tutması yaşayabilmektedir. Özellikle uzun seyahatlerde pek çok kişi mide bulantısından kaynaklı çeşitli sağlık problemleri ile karşı karşıya kalabilmektedir. Hareket hastalığı olarak da adlandırılan bu problem neticesinde insanlar yolculuk sürecini sıkıntılı bir şekilde geçirebilmektedir. iPhone mobil cihazlarda taşıt hareketi belirtileri bir başka deyişle taşıt hareket işaretleri denilen bir özellik mevcuttur. Aracın hareket esnasında mobil cihazın ekranında da hareket eden noktaların olması, taşıt hareketi belirtileri olarak tabir edilmektedir.

iPhone taşıt hareketi belirtileri ne işe yarar?

Araç tutması rahatsızlığı olan kişiler, araç hareket ettikten kısa bir süre sonra baş dönmesi, mide bulantısı, kusma gibi durumlar yaşayabilmektedir. Bu durum kişilerin yolculuk yapmasına engel olduğu için çoğu kişi bir yere giderken arabaya binmeyi tercih etmemektedir.

Apple firması ise araç tutması konusunda iPhone’lara yeni bir özellik eklemiş ve bu özellik sayesinde kişilerin seyahat sırasında sıkıntı yaşamaması hedeflenmiştir. Taşıt hareketi belirtileri olarak tabir edilen bu özellik, mobil cihaz üzerinden aktif edildiğinde cihazın ekranının kenarlarında animasyonlu noktalar çıkmaktadır. Bu noktalar aracın hareket hâlindeki değişikleri ifade etmektedir. Bu özellik ile amaç duyusal çatışmayı önlemek ve kişinin araç tutması durumunu en aza indirmektir.

iPhone taşıt hareketi belirtileri nasıl açılır?

Pek çok kişi arabayla uzun yola çıkmayı severken bazıları için bu durum eziyete dönüşebilmektedir. Bazı kişilerde hareket hastalığı denilen bir hastalık vardır. Arabayla yolculuk anında kişiler cep telefonlarını kullanırken, araç hareket hâlinde olduğu için birden mideleri bulanabilmektedir. iPhone model mobil cihazlarda bulunan taşıt hareketi belirtileri özelliği sayesinde bu sorun giderilebilmektedir. Bu özelliğin kullanılabilmesi için öncesinde etkinleştirilmesi gerekmektedir. iPhone taşıt hareketi belirtilerini açma işlemi için izlenmesi gereken adımlar şöyledir:

iPhone akıllı cep telefonunuzdan “Ayarlar” sekmesine giriniz.

Buradan “Erişebilirlik” bölümüne geçiş yapınız.

Ardından “Hareket” kısmına tıklayıp, sonrasında da “Taşıt Hareketi Belirtilerini Göster” bölümüne dokununuz.

Bu noktada seçenekler arasından “Otomatik” kısmına da tıklayabilirsiniz. Bu kısma tıkladığınızda bir araca bindiğinizde cihazınız otomatik olarak hareketleri algılayacak ekranınızda hareketli noktalar belirecektir.

iPhone taşıt hareketi belirtileri nasıl kullanılır?

İnsanların kimisinde araba seyahati sırasında araç tutması durumu görülebilir. iPhone model akıllı cep telefonuna sahip olan kişiler, taşıt hareketi belirtileri denilen özelliği açtıklarında araç tutması sorununun önüne geçebilir. Bu özellik araba hareket ettiği anda otomatik olarak devreye girebileceği gibi, kişiler bu özelliği manuel olarak da aktifleştirebilir. Araba hareket ederken aynı anda mobil cihazınızın ekranında bazı noktalar belirmekte ve bu noktalarda arabanın hareketine uyum sağlayarak, hareket etmektedir. Bu özelliği her zaman açık tutabileceğiniz gibi yalnızca araçla yolculuk esnasında seçeneğini etkinleştirerek de kullanabilirsiniz.