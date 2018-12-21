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iPhone'u geride bıraktı! İşte en çok satılan telefon

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 21.12.2018 15:04 | Son Güncelleme

Cep telefonu satışları teknoloji devlerinin şüphesiz en çok kar elde ettiği alan. Şu günlerde Apple, Samsung, Huawei gibi şirketler akıllı telefon satışlarında kıyasıya rekabet içinde olsa da, sizce geçmişten günümüze bakıldığında hangi model cep telefonuyla en çok satış sağlanmıştır?

Tüm zamanların en popüler telefonunun da belirlenmesini sağlayacak bu sıralamada karşınıza aklınızda yer eden pek çok telefon modeli çıkacak. İşte iPhone ve Samsung'un modellerini geride bırakan tüm zamanların en popüler telefonu...

Tüm zamanların en popüler telefonu 'o'ymuş!

20- Galaxy S3

20- Galaxy S3
Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung’un 2012 yılında piyasaya sürdüğü Galaxy S3, 60 milyona yakın bir grafik yakaladı.
4.8 inç ekran
720x1280 (HD) ekran çözünürlüğü
16 GB dahili depolama
1 GB RAM
2100 mAh batarya

19- Motorola StarTAC

19- Motorola StarTAC
1996 yılında piyasaya sürülen Motorola StarTAC, yaklaşık 60 milyon sattı.
500 mAh batarya
2 MB depolama alanı
Ağırlık: 88 gram
Boyut: 94 mm × 55 mm × 19 mm
İşlemci: Motorola MicroTac serisi

18- iPhone 4S

18- iPhone 4S
Apple'ın 2011’de piyasaya sürdüğü ve Siri’ye sahip ilk iPhone modeli olarak dikkat çeken iPhone 4S 60 milyondan fazla sattı.
3.5 inç ekran boyutu
16 GB dahili hafıza
512 MB RAM
1432 mAh batarya
640x960 ekran çözünürlüğü

17- Nokia 5130

17- Nokia 5130
Finlandiya merkezli şirketin 2007’de satışa sunduğu Nokia 5130, 65 milyon sattı.
1 GB dahili bellek
2 MP kamera
Ağırlık: 88 gram
Boyut: 107.5 x 46.7 x 14.8 mm
240x3120 piksel ekran çözünürlüğü
16- iPhone 5
Apple’ın 2012 yılında piyasaya sürdüğü ve ilk defa ekranı büyüttüğü model olan iPhone 5, 12 ayda 70 milyon adet sattı.
4 inç ekran
16 GB dahili depolama
1 GB RAM
640x1136 ekran çözünürlüğü 1440 mAh batarya

15- Nokia 6010

15- Nokia 6010
2004 yılında satışa çıkan Nokia 6010, 75 milyon sattı.
96 x 65 ekran çözünürlüğü.
1000 mAh batarya
Boyut: 117 x 49 x 22 mm
Ağırlık: 107 gram
Tek seferde 5.5 saat konuşma

14- Galaxy S4

14- Galaxy S4
2013 yılında satışa sunulan Galaxy S4, 80 milyon satarak o yıl Samsung’un kendi rekorunu kırdı. 2007 yılında piyasaya sürülen Nokia1208, 100 milyondan fazla sattı.
5 inç ekran
16 GB dahili depolama
1080x1920 (FHD) ekran çözünürlüğü
2 GB RAM
2600 mAh batarya

13- Nokia 1208

13- Nokia 1208
96x68 piksel ekran çözünürlüğü
7 saat konuşma süresi
Ağırlık: 77 gram
Boyut: 102 x 44.1 x 17.5 mm
365 saat bekleme süresi 2000 yılında piyasaya sürülen Nokia 3310 126 milyon adet sattı.

12- Nokia 3310

12- Nokia 3310
84 x 84 ekran çözünürlüğü
1000 mAh batarya
4.5 saat konuşma süresi
Ağırlık: 133 gram
Boyut: 113 x 48 x 22 mm

11- Motorola RAZR V3

11- Motorola RAZR V3
2004 yılında raflardaki yerini alan Motorola RAZR V3 130 milyon adet sattı.
176 x 220 piksel ekran çözünürlüğü
7 saat konuşma süresi
0.3 MP kamera
Ağırlık: 95 gram
Boyut: 98 x 53 x 13.9 mm

10- Nokia 1600

10- Nokia 1600
2006 yılında piyasaya sürülen Nokia 1600, 130 milyondan fazla sattı.
96 x 68 piksel ekran çözünürlüğü
4 MB dahili bellek
5 saat konuşma süresi
Ağırlık: 80 gram Boyut: 104 x 45 x 17 mm

9- Nokia 2600

9- Nokia 2600
Şirketin 2004 yılında piyasaya sürdüğü Nokia 2600 135 milyon adet sattı.
128 x 128 piksel ekran çözünürlüğü
4 MB dahili bellek
900 mAh batarya
3 saat konuşma süresi
96 gram ağırlık

8- Samsung E1100

8- Samsung E1100
2009 yılında piyasaya sürülen Samsung E1100, yaklaşık 150 milyon adet sattı.
128 x 128 piksel ekran çözünürlüğü
7.5 saat konuşma süresi
500 saat bekleme süresi
Ağırlık: 79 gram
Boyut: 106 x 47 x 15.5 mm

7- Nokia 5230

7- Nokia 5230
2009 yılında raflardaki yerini alan Nokia 5230, 150 milyondan fazla sattı.
360 x 640 piksel ekran çözünürlüğü
70 MB dahili bellek
7 saat konuşma süresi
Ağırlık: 115 gram
Boyut: 111 x 51.7 x 15.5 mm

6- Nokia 6610

6- Nokia 6610
2003 yılında piyasaya sürülen Nokia 6610, 150 milyondan fazla sattı.
128 x128 piksel ekran çözünürlüğü
5 saat konuşma süresi
780 mAh batarya
Ağırlık: 84 gram
Boyut: 106 x 45 x 17.5 mm

5- Nokia 1200

5- Nokia 1200
2007 yılında raflardaki yerini alan Nokia 1200 150 milyondan fazla sattı.
96 x 68 mm ekran boyutu
7 saat konuşma süresi
390 saat bekleme süresi
Ağırlık: 77 gram
Boyut: 102 x 44.1 x 17.5 mm

4- Nokia 3210

4- Nokia 3210
1999 yılında piyasaya sürülen Nokia 3210,150 milyondan fazla sattı.
Ağırlık: 151 gram
Bekleme süresi: 55-260 saat
Konuşma Süresi: 180-270 dakika
40MB depolama
1510 işlemci

3- iPhone 6 ve 6 Plus

3- iPhone 6 ve 6 Plus
2014 yılında satışa sunulan iPhone 6 ve 6 Plus 220 milyon adet sattı.
4.7 ve 5.5 inç ekran
iPhone 6 ve iPhone 6 Plus, 8 MP iSight kameraya sahip.
iPhone 6 1080p Full HD özelliğine sahipken, iPhone 6 Plus Retina HD ekran, 1920 x 1080 piksel çözünürlüklü
iPhone 6'nın bataryası 1810 mAh, iPhone 6 Plus ise 2915 mAh
iPhone 6 1334 x 750, iPhone 6 Plus ise 1920 x 1080 piksel ekran çözünürlüğüne sahip.

2- Nokia 1110

2- Nokia 1110
2005 yılında satışa sunulan Nokia 1110, yaklaşık 250 milyon adet sattı.
96 x 68 piksel ekran çözünürlüğü
5 saat konuşma süresi
380 saat bekleme süresi
Ağırlık 80 gram
Boyut: 104 x 44 x 17 mm

1- Nokia 1100

1- Nokia 1100
2003 yılında raflardaki yerini alan Nokia 1100, 250 milyondan fazla sattı.
96 x 65 ekran çözünürlüğü
4.5 saat konuşma süresi
400 saat bekleme süresi
Ağırlık: 86 gram
Boyut: 106 x 46 x 20 mm
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