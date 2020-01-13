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  4. iPhone'un 2020 modeli sızdı! İşte iPhone SE 2

iPhone'un 2020 modeli sızdı! İşte iPhone SE 2

YAŞAM HABERLERİ  | 13.01.2020 12:32 | Son Güncelleme

Apple'ın 2020'de çıkarması beklenen iPhone modellerine ait yeni bir görüntü sızdı. Kısa süre içinde dünyaya yayılan görüntünün Apple'ın 2020'de çıkarmayı planladığı iPhone SE 2 modeline ait olduğu iddia ediliyor.

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın iPhone SE serisinin yeni modeli üzerinde çalıştığı bir süredir farklı kaynaklar tarafından öne sürülüyor. Sızan son görüntüler de bir süre önce konuşulan dedikoduları güçlendirdi.

iPhone SE 2 mi geliyor?

‘OnLeaks’te yayınlanan görüntüler iPhone SE 2 iddialarını bir kez daha gündeme getirdi.
Söz konusu görüntülerin iPhone SE 2 ya da iPhone 9 modelini ait olduğu da sıkça dile getirilen iddialar arasında.
Söz konusu kareyedeki 4.7 inçlik cihazın en dikkat çeken yanı ise ekranın alt tarafında ikonik 'home tuşu'na ev sahipliği yapması.
Eğer sızdırılan görüntüler doğru ise Apple iPhone X serisi ile kaldırdığı bu tuşa ilk defa yeni bir modelinde yer vermiş olacak.
İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, cihazın 2020 yılında tanıtılması ve satışa sunulması bekleniyor.
Apple iPhone SE'yi 2016 yılında 399 dolar fiyat etiketi ile satışa sunmuştu. iPhone SE'nin ülkemizdeki çıkış fiyatı ise 1999 TL olmuştu.
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