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iPhone'un en çok satan modeli Yılın Son Fırsatları'na özel indirime girdi
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  4. iPhone'un en çok satan modeli Yılın Son Fırsatları'na özel indirime girdi

iPhone'un en çok satan modeli Yılın Son Fırsatları'na özel indirime girdi

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
16.12.2024 14:52
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Yılın Son Fırsatları başladı. Başladığı gibi de teknoloji severlerin yüzünü güldürmeyi başardı. Teknoloji tutkunlarının favori markası Apple da, büyük indirim dönemine özel kaçırılmayacak fırsatlar sizi bekliyor. Öyle ki Apple'ın en çok satan modeli iPhone 11, günün fırsat ürünü oldu bile. Üzerine pek çok iPhone serisi gelse de hala popülerliğin koruyan bu modele bir şans vermek isterseniz şimdi en doğru zaman! İşte detaylar...

Estetik tasarımı, keskin görüntü kalitesi ve güçlü performansıyla iPhone, kullanıcıların hayatını kolaylaştıran akıllı telefonlar arasında liderliğini korumaya devam ediyor. Son olarak iPhone 16 serisiyle adından söz ettiren Apple'ın, iPhone 11 modeli de hala çok satanlarda zirvedeki yerini koruyor. Gelişmiş kamera özellikleri, hızlı işlemci ve uzun ömürlü batarya gibi pek çok avantaja sahip olan iPhone 11, günlük yaşamınızı ve dijital deneyimlerinizi üst düzeye taşımanız için uygun fiyatlı bir alternatif. Yılın bu son fırsatlarından yararlanmak için acele etmenizi öneririz.

Prime üyesi olmak ve ayrıcalıklardan yararlanmak için buraya tıklayın.

Yılın Son Fırsatları kapsamındaki tüm indirimler burada!

Apple ürünlerindeki fırsatları görmek isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

Yeni modellere rağmen hala herkesin gözdesi: Apple iPhone 11 (64 GB) - Beyaz

Adsız tasarım - 2024-12-16T142859.989

iPhone 11, 6.1 inç Liquid Retina HD IPS LCD ekranıyla öne çıkıyor. Ekran çözünürlüğü 1792 x 828 piksel ve 326 ppi yoğunluğunda. HDR10 ve Dolby Vision desteği sunan cihaz, A13 Bionic çip ile güçlendirilmiş. 4 GB RAM'ı bulunan cihazın IP68 Sertifikası bulunuyor, bu sayede suya da dayanıklı. Çift kamera sistemi; 12 MP geniş ve 12 MP ultra geniş kamera ile donatılmış. Gece modu ve 4K video kaydı özelliği mevcut. Ön kamerada da 4K video kaydı yapabilme kapasitesine sahip. İlk olarak iOS 13 ile piyasaya sürülmüş, güncellemelerle birlikte en son sürümlerle uyumlu hale gelmiştir. 3110 mAh kapasiteli bataryası sayesinde hızlı şarj desteği sunan cihazın Qi uyumlu kablosuz şarj desteği de var. Stereo hoparlör sistemi ile superior bir ses deneyimi yaşatan iPhone 11, ayrıca Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.0, NFC ve GPS desteği sağlıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "İlk başta şüphem vardı, yenilenmiş cihaz mı gelir diye ama sıfır cihaz. İyi paketlenmiş, şarj hiç yoktu."

  • "Kargolama, ürün, paketleme, her şey harikaydı. Teşekkürler, güvenle kullandım, hala kullanıyorum."

  • "Her şeyi mükemmeldi. Paket, hizmet, iletişim ve çok çabuk geldi. Teşekkürler."
Ürünü İncele

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Bu içerik 16 Aralık 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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