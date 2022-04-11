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  4. iPhone'una 5 kez tıklayınca hayatı kurtuldu! Bunu yapmasa ölebilirdi

iPhone'una 5 kez tıklayınca hayatı kurtuldu! Bunu yapmasa ölebilirdi

11.04.2022 13:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsviçre'de kayak yapan 41 yaşındaki İngiliz snowboardcu Tim Blakely'nin hayatını iPhone'u kurtardı. Tek başına kayarken 4.5 metrelik bir boşluğa düşen Blakely, yüzde 3 şarjı kalan iPhone'unun yan tuşuna 5 kez tıklayarak kurtarılmasını sağladı. Bu özelliği kullanmasaydı sonuç çok farklı olabilirdi.

iPhone'una 5 kez tıklayınca hayatı kurtuldu! Bunu yapmasa ölebilirdi

İngiliz snowboardcu Tim Blakely'nin yaşadıkları dış basında ses getirdi. 41 yaşındaki Tim Blakely, İsviçre'de bir dağda tek başına snowboard yaparken 4.5 metrelik bir boşluğa düştü. Bu andan itibaren Blakely için her şey çok zorlaştı.

SADECE YÜZDE 3 ŞARJI VARDI! YAN DÜĞMESİNE 5 KEZ TIKLAYINCA...

Blakely kapana kısılırken, yanında yüzde 3 şarjı bulunan iPhone'u vardı. 41 yaşındaki adam, iPhone'un yan düğmesine beş kez basmayı başardı. Böylece iPhone'un acil durum (SOS) özelliğini devreye soktu. Sonuç olarak, ekipler yaklaşık 20 dakika içinde Blakely'yi buldu ve onu güvenli bir yere götürdü. Blakely, içinde bulunduğu tehlikeli durumun fotoğraflarını çekmeyi de başardı.

boşluk

"BİR DAHA ASLA YALNIZ KALMAYIN"

Düştüğü boşluktan kurtarılan Blakely, bu özellik olmadan sonucun çok farklı olabileceğini söyledi. Eğer şarjı bitse ve ekiplere ulaşamasa ölmesi işten bile değildi. 41 yaşındaki adam, Instagram'dan paylaştığı gönderide ise "Ne kadar deneyimli olduğunuzu düşünürseniz düşünün bir daha asla yalnız kalmayın. Bu, şaka değil." ifadelerini kullandı ve sahte bir güvenlik duygusuna kapıldığını dile getirdi.

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HAYATINI KURTARDIĞI İÇİN TEŞEKKÜR ETTİ

Blakely, destekleri ve gösterdikleri sevgi için tüm yakın arkadaşlarına ve ailesine teşekkür etmeyi unutmadı. Ayrıca, iPhone'un yan düğmesine 5 kez tıklayınca acil servise ulaşabildiği için Apple'a da teşekkür etti. Buzun yaklaşık 5 metre altında, yüzde 3 pil ile ve 3G bağlantısı ile bunu başardığını bir kez daha belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
Apple İsviçre
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