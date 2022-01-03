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iPhone'unuzun pil ömrünü artırmak mı istiyorsunuz? iOS'taki bu adımları izleyin

03.01.2022 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pek çok Apple kullanıcısı, sahibi olduğu iPhone'un pil ömrünü artırmak veya iPhone'un pil ömrünü uzatmak istiyor. Ancak basit bir dizi yönergeyi takip ederek iOS cihazınızın pil ömrünü artırabileceğiniz söyleniyor.

iPhone'unuzun pil ömrünü artırmak mı istiyorsunuz? iOS'taki bu adımları izleyin

iPhone'da pil ömrünü uzatmak için kullanıcılar çeşitli yollar arıyor. Teknoloji gün geçtikçe gelişse de henüz akıllı telefon pilleri günlerce sürecek bir pil ömrü sunan teknolojiye sahip olamadı. Ancak iPhone'da pil ömrünü artırmak için bazı yöntemler var.

iPhone'un pilini uzatma yöntemleri, 1,9 milyon takipçiye sahip TikToker Kadama tarafından paylaşıldı.

ARKA PLANDA ÇALIŞAN UYGULAMALARI KAPATIN

Kadama'ya göre, iPhone'unuzun pil ömrünü uzatmak için, Ayarlar > Genel > Arka Planda Uygulama Yenileme'ye gidip özelliği kapatabilirsiniz.

arka planda uygulama yenile

Ancak bu noktada bir uyarımız var. Pil ömrünüz artacak olsa da, Arka Planda Uygulama Yenileme kapalıyken uygulamalar arka planda güncellenmeyecektir. Uygulamalar arka plandayken içerikler yenilenmeyebilir. Bu yüzden bu ayarı açarken veya kapatırken, bu uyarıyı dikkate almalısınız.

@kadama Ask me for a ???? #iphonehacks #iphonetricks #lifehacks #lifetipsshare ♬ FEEL THE GROOVE - Queens Road, Fabian Graetz

İYİLEŞTİRİLMİŞ PİL ŞARJI

Diğer öneri ise Ayarlar > Pil > Pil Sağlığı > İyileştirilmiş Pil Şarjı seçeneğini açmak.

Apple bu seçenek için "iOS 13 ve sonraki sürümlerinde sunulan İyileştirilmiş Pil Şarjı özelliği iPhone'unuzun tam şarjlı olarak geçirdiği süreyi azaltarak pilin eskime hızını düşürecek ve kullanım ömrünü artıracak şekilde tasarlanmıştır" diyor.

TikToker ise bu önerileri sıraladıktan sonra "Artık piliniz çok daha uzun süre dayanacak" ifadesini kullanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon iOS
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