iPhone uygulamalar açılmıyor! Facebook, Spotify, PUBG açılmıyor!

Bugünlerin en çok konuşulan konularından biri iPhone uygulamalarında karşılaşılan sorunlar oldu. Apple marka telefon kullanıcıları uygulamaları kullanırken sorun yaşıyor. Kimi kullanıcılar uygulamaların hiç açılmadığını söylerken, kimi kullanıcılar ise uygulamaların bir süre sonra kendiliğinden kapandığını ifade ediyor. iPhone Spotify, PUBG gibi uygulamalarda yaşanan sorunun neden kaynaklandığını araştırıyor.

Bu konu ile ilgili araştırmalar devam ederken, şu an için Apple'dan konu ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Kullanıcılar ise sorunun uygulamalardan mı yoksa Apple'dan mı kaynaklandığına yanıt arıyor. Ancak genel görüş Facebook'tan kaynaklanıyor. Facebook FB SDK core ismindeki kütüphanede sorun meydana geldiği, bu sorunun da uygulamaların çalışmasına engel olduğu iddia ediliyor.

Çöken uygulamalar arasında Spotify, PUBG, Facebook, Twitter, Safari, Instagram, Pinterest gibi popüler uygulamalar yer alıyor.

iPhone uygulama sorununun çözümü var mı?

Şu anda iPhone uygulamalarında yaşanan sorunun kesin bir çözümü bilinmiyor. Bir açıklama yapılmadığı için kullanıcılar gerekli açıklamanın yapılmasını bekliyor. Uygulamayı silip yükleyenler, telefonu kapatıp açanlar bu soruna bir çare bulamadı.

Bunun dışında uygulamaları uçak modundayken açtıktan sonra uçak modunu kapatıp uygulamayı çalıştırmaya devam etmenin çare olduğu iddia ediliyor.

