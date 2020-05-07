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iPhone uygulamaları çöktü, gerçek ise sonradan anlaşıldı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 07.05.2020 14:33 | Son Güncelleme

iPhone'ların iOS işletim sistemi ilginç bir sorun ile gündeme geldi. iOS kullanıcıları, yaşanan sorun nedeniyle Spotify, Tinder ve Pinterest gibi uygulamalara giriş yapamadı. Herkes siber bir saldırı olduğunu düşünürken, sorunun altından Facebook çıktı.

iPhone uygulamaları çöktü, gerçek ise sonradan anlaşıldı!

İster iOS ister Android kullanıcısı olun, gün içinde birçok uygulama ile haşır neşir oluyorsunuz. Bu uygulamalardan bazıları sizin için hayati önem bile taşıyor olabilir. Şimdi bu uygulamalara bir anda giriş yapamadığınızı ve bir siber saldırı altında olduğunuzu tahmin ettiğinizi düşünün. İşte dün akşam bazı iPhone kullanıcıları tam da böyle bir şey yaşadı.

İPHONE KULLANICILARI ERİŞİM ENGELİYLE KARŞILAŞTI

Downdetector'de yer alan bilgilere göre, iOS kullanıcıları dün akşam saatlerinde bazı uygulamalara giriş yapmakta sorun yaşadı. Kullanıcılar, Spotify, TikTok, Pinterest ve Tinder gibi uygulamalara erişim sağlayamadı. Bir siber saldırıya kurban gittiklerini düşünen bazı kullanıcılar, konuyu ünlü forum GitHub'a taşıdı. Burada sorun hakkında konuşmaya başlayan mağdur kişiler, Apple'dan gelecek açıklamayı beklemeye başladı. Ancak o açıklama Apple'dan değil, Facebook'tan geldi.

facebook

SORUNUN KAYNAĞI FACEBOOK'MUŞ

iOS'taki sorun üzerinde yapılan incelemeler asıl suçluyu ortaya çıkardı. İlk belirlemelere göre sorun Facebook'un yazılım geliştirme kitinden kaynaklandı. Konu hakkında açıklama yapan Facebook sözcüsü, sorunun Facebook SDK'sından kaynaklandığını kabul ederek, gerekli işlemlerin yapıldığını ve artık sorun kalmadığını söyledi. Ve tabi yaşanan sorun nedeniyle iOS kullanıcılarından özür dilemeyi de unutmadı. Söz konusu SDK'nın sunucu yapılandırma güncellemesinin devre dışı bırakılmasıyla iOS kullanıcıları sevdiği uygulamaları kullanmaya devam etti.

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