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iPhone uygulamaları çöktü mü? iPhone uygulamaları neden açılmıyor?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 10.07.2020 15:22 | Son Güncelleme

Apple iPhone kullanıcıları ve iPad kullanıcıları iPhone uygulamalarına girememeye başladı. iPhone ve iPad'ler Spotify başta olmak üzere birçok iOS uygulamasını açamıyor, açtığı anda uygulamalar çöküyor. Peki iPhone uygulamaları neden açılmıyor? iPhone'lar çöktü mü?

iPhone uygulamaları çöktü mü? iPhone uygulamaları neden açılmıyor?

iPhone uygulamaları çöktü mü? iPhone uygulamaları neden açılmıyor? sorusu bir anda trend oldu. Zira, Türkiye dahil dünya çapındaki birçok iPhone ve iPad kullanıcısı iOS ve iPadOS uygulamalarını açamadıklarını söylüyor. iPhone uygulamaları neden çöküyor?

İPHONE UYGULAMALARI NEDEN ÇÖKÜYOR?

Apple'dan konu hakkında henüz açıklama gelmedi. Ancak sorunun Facebook'tan kaynaklandığı konusunda birçok kişi hemfikir. İddialara göre FB SDK Core Kit ismindeki Facebook kütüphanesindeki bir hata iOS ve iPadOS'taki tüm uygulamaların çökmesine neden oluyor.

İOS UYGULAMALARINA ERİŞİM YOK

Şu anda dünya çapındaki iPhone kullanıcıları ve iPad kullanıcıları Spotify, Pinterest gibi popüler uygulamalar dahil birçok uygulamalara erişim sağlayamıyor. iPhone uygulamalarının çökmesi hakkında yeni bir bilgi geldiğinde sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

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