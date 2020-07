iPhone uygulamaları dünya genelinde çöktü!

iPhone uygulamaları çöktü mü? iPhone uygulamaları neden açılmıyor? sorusu bir anda trend oldu. Zira, Türkiye dahil dünya çapındaki birçok iPhone ve iPad kullanıcısı iOS ve iPadOS uygulamalarını açamadıklarını söyledi. Önce Spotify özelinde başlayan sorun, daha sonra ise birçok uygulamalara sıçradı. Peki iPhone uygulamaları neden çöktü?

Apple'dan konu hakkında henüz açıklama gelmedi. Ancak sorunun Facebook'tan kaynaklandığı konusunda birçok kişi hemfikir. Facebook'tan bir geliştiriciye göre FB SDK Core Kit adındaki Facebook kütüphanesindeki bir hata nedeniyle iOS ve iPadOS cihazlardaki tüm uygulamalar açılmamaya ve çökmeye başladı. Yani sorunun asıl kaynağı Apple değil, Facebook'tu.

