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iPhone uygulamaları dünya genelinde çöktü!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 10.07.2020 15:22 | Son Güncelleme

Apple iPhone kullanıcıları ve iPad kullanıcıları iPhone uygulamalarına girememeye başladı. iPhone ve iPad'ler Spotify başta olmak üzere birçok iOS uygulamasını açamadı, açtığı anda uygulamalar çöktü. Peki iPhone uygulamaları neden açılmadı? iPhone'lar gerçekten de çöktü mü?

iPhone uygulamaları dünya genelinde çöktü!

iPhone uygulamaları çöktü mü? iPhone uygulamaları neden açılmıyor? sorusu bir anda trend oldu. Zira, Türkiye dahil dünya çapındaki birçok iPhone ve iPad kullanıcısı iOS ve iPadOS uygulamalarını açamadıklarını söyledi. Önce Spotify özelinde başlayan sorun, daha sonra ise birçok uygulamalara sıçradı. Peki iPhone uygulamaları neden çöktü?

SORUN FACEBOOK KAYNAKLI

Apple'dan konu hakkında henüz açıklama gelmedi. Ancak sorunun Facebook'tan kaynaklandığı konusunda birçok kişi hemfikir. Facebook'tan bir geliştiriciye göre FB SDK Core Kit adındaki Facebook kütüphanesindeki bir hata nedeniyle iOS ve iPadOS cihazlardaki tüm uygulamalar açılmamaya ve çökmeye başladı. Yani sorunun asıl kaynağı Apple değil, Facebook'tu.

İOS UYGULAMALARINA ERİŞİM SAĞLANAMADI

Spotify'ın ardından birçok iPhone ve iPad kullanıcısı, giremediği tüm uygulamaların isimlerini Twitter gibi sosyal medya platformlarına ve çeşitli forumlara taşıdı. Kullanıcıların paylaştığına göre Spotify, Pinterest, Waze, PUBG Mobile gibi global uygulamalar ve Getir, YemekSepeti ve EnPara gibi yerel uygulamalar söz konusu sorundan etkilendi ve kısa bir süre hizmet veremedi.

iPhone uygulamalar açılmıyor! Facebook, Spotify, PUBG açılmıyor!iPhone uygulamalar açılmıyor! Facebook, Spotify, PUBG açılmıyor!

KULLANICILAR GEÇİCİ ÇÖZÜM BULDU

Sorun kendi içinde bir çözüm de çıkarttı. Bazı iPhone kullanıcıları, uygulamaları uçak modunda açıp daha sonra uçak modunu kapatarak uygulamalara sorunsuzca giriş yaptı. iPhone uygulamaları çökme hatası, an itibariyle düzelmeye başladı. Tekrar bir sorun yaşamanız durumunda üstte bahsettiğimiz geçici çözümü deneyerek, uygulamalara giriş yapabilirsiniz.

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
ayfon her zaman tırt'tı ki zaten
Herhangi bir güncelleme gelmeden nasıl çöküyorsa artık !!!
çok gügel açıklamışsınız helal olsun
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