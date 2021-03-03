iPhone X cebinde patladı, Apple'a dava açtı!

Akıllı telefonlar, zaman zaman patlama veya alev alma haberleriyle gündem geliyor. Bu tarz olaylar, ülkemizde de sıklıkla yaşanıyor. Böyle bir olayın yeni bir örneği, ABD Melbourne'de yaşayan Robert De Rose'un başına geldi. De Rose'a hayatının şokunu yaşatan akıllı telefon ise iPhone X'ti.

iPHONE X'İ PATLAYINCA CİLDİ YANDI

iPhone X sahibi De Rose'un iddiasına göre olaylar oldukça ani gelişmiş. 7 News'in haberine göre, De Rose masada otururken cebinde bulunan ve kendisine ait olan iPhone X patladı. Patlama sonucu siyah dumanlar çıktı. Ayrıca De Rose'un cildi önemli ölçüde yandı ve soyulmaya başladı. De Rose o anları ''Hafif bir çıtırtı sesi ve ardından bir tıslama duydum ve sonra sağ bacağımda şiddetli bir ağrı hissettim, bu yüzden hemen ayağa fırladım ve telefonumun patladığını gördüm.'' sözleriyle anlattı.

APPLE YANIT VERMEYİNCE DAVA AÇTI

Bilim insanı beklendiği gibi sorunu Apple'a bildirmeye çalıştı. İddialara bakılırsa De Rose, Apple'dan yanıt alamadı. Bunun üzerine bilim insanı, Apple Watch'unun patladığını ve kolunda yanıklara neden olduğunu iddia eden başka bir Melbourne'lu adamın temsilcisi ile birlikte Apple'a dava açtı. Bir Apple sözcüsü ise müşteri güvenliğinin önemini vurgulayarak, her iki olayın da araştırıldığını söyledi.

