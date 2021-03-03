HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. iPhone X cebinde patladı, Apple'a dava açtı!

iPhone X cebinde patladı, Apple'a dava açtı!

03.03.2021 14:21 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
iPhone X cebinde patladı, Apple'a dava açtı!

Avustralya'nın Melbourne şehrinde yaşayan Robert De Rose isimli bir bilim insanı, iPhone X model akılı telefonu nedeniyle hayatının şokunu yaşadı. iPhone X De Rose'un cebindeyken patladı. Bilim insanı, Apple'a yaptığı başvurulardan sonuç alamayınca konuyu mahkemeye taşıdı.

Akıllı telefonlar, zaman zaman patlama veya alev alma haberleriyle gündem geliyor. Bu tarz olaylar, ülkemizde de sıklıkla yaşanıyor. Böyle bir olayın yeni bir örneği, ABD Melbourne'de yaşayan Robert De Rose'un başına geldi. De Rose'a hayatının şokunu yaşatan akıllı telefon ise iPhone X'ti.

iPHONE X'İ PATLAYINCA CİLDİ YANDI

iPhone X sahibi De Rose'un iddiasına göre olaylar oldukça ani gelişmiş. 7 News'in haberine göre, De Rose masada otururken cebinde bulunan ve kendisine ait olan iPhone X patladı. Patlama sonucu siyah dumanlar çıktı. Ayrıca De Rose'un cildi önemli ölçüde yandı ve soyulmaya başladı. De Rose o anları ''Hafif bir çıtırtı sesi ve ardından bir tıslama duydum ve sonra sağ bacağımda şiddetli bir ağrı hissettim, bu yüzden hemen ayağa fırladım ve telefonumun patladığını gördüm.'' sözleriyle anlattı.

iPhone X

Apple 2021’in ikinci yarısına kadar yeni iPhone duyurmayabilirApple 2021’in ikinci yarısına kadar yeni iPhone duyurmayabilir

APPLE YANIT VERMEYİNCE DAVA AÇTI

Bilim insanı beklendiği gibi sorunu Apple'a bildirmeye çalıştı. İddialara bakılırsa De Rose, Apple'dan yanıt alamadı. Bunun üzerine bilim insanı, Apple Watch'unun patladığını ve kolunda yanıklara neden olduğunu iddia eden başka bir Melbourne'lu adamın temsilcisi ile birlikte Apple'a dava açtı. Bir Apple sözcüsü ise müşteri güvenliğinin önemini vurgulayarak, her iki olayın da araştırıldığını söyledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Keşke o ana geri dönebilsem' 'Keşke o ana geri dönebilsem'
WhatsApp'a beklenmedik yenilik!WhatsApp'a beklenmedik yenilik!
Mali müşavir nasıl olunur? Yeminli, serbest veya devlette mali müşavir olma yolu!Mali müşavir nasıl olunur? Yeminli, serbest veya devlette mali müşavir olma yolu!
Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Apple
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'kontrollü normalleşme' kararlarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'kontrollü normalleşme' kararlarını açıkladı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

İran'dan Türkiye açıklaması: Yanlış anlaşıldı!

İran'dan Türkiye açıklaması: Yanlış anlaşıldı!

Koronavirüsü yok eden cihaz Van'dan 4 ülkeye ihraç edildi

Koronavirüsü yok eden cihaz Van'dan 4 ülkeye ihraç edildi

Kabine toplantısı sona erdi

Kabine toplantısı sona erdi

Diğer Haberler

Instagram beğeni sayıları görülmüyor denmişti! Meğer yanlışlıkla yapılmış

İlginç olay! Meğer Instagram yanlışlıkla yapmış

Microsoft, Çin'i "ABD'deki kurumların elektronik postalarına siber saldırı düzenlemekle" suçladı

Saldırı için Çin'i suçladılar!

Twitter Spaces, Clubhouse'dan önce Android'e geldi

Clubhouse'un en büyük rakibi, Clubhouse'tan önce geldi

WhatsApp 'kendi kendini yok eden fotoğraflar' özelliği için çalışıyor!

WhatsApp'a beklenmedik yenilik!

Elon Musk Starbase kentini kurmak istiyor!

Elon Musk kendi şehrini kuruyor!

Google akıllı yazma özelliğini duyurdu

Google akıllı yazma özelliğini duyurdu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.