HABER

iPhone X ekran değişim programı başladı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 12.11.2018 14:07 | Son Güncelleme

Apple bugün sürpriz bir şekilde iPhone X ekran değişim programını başlattı. Türkiye’de de geçerli olan iPhone X ekran değişim programı, dokunmatiği bozulan iPhone X sahiplerini yakından ilgilendiriyor. İşte programın detayları.

iPhone X ekran değişim programı başladı!

Apple, iPhone X’un çıkışında birçok ekran sorunu yaşamıştı. Bazı iPhone X modellerinin ekranlarında yeşil şerit sorunu ve ekranın komple kararma sorunu yaşanmıştı. Değişim programları ile bu sorunları ücretsiz olarak çözen Apple, şimdi de iPhone X’un ekranındaki dokunmatik modülünde sorunlar yaşıyor.

Cupertinolu teknoloji üreticisi bugün; “Dokunmatik Sorunlar için iPhone X Ekran Modülü Değiştirme Programı” isimli destek sayfasını kullanıma açtı. iPhone X’un ekran modülünde yaşanan dokunmatik sorunları için başlatılan bu program Türkiye’de dahil olmak üzere tüm dünyada geçerli olacak.

Eğer iPhone X’unuzda; ekran veya ekranın bir kısmı, dokunmak için aralıklı olarak yanıt vermiyor veya dokunulmamış olsa bile ekran tepki veriyorsa bu değişim programından yararlanabileceksiniz.

Bu sorunu yaşıyorsanız; bir Apple Yetkili Servis Sağlayıcısı bulun veya Apple Perakende Mağazasında randevu alın. Daha sonra iPhone’u götürdüğünüzde Apple ücretsiz olarak iPhone X’un ekranını değiştirecektir.

RetroStone ile retro oyun deneyimi üst seviyeye taşınıyor!

PARTNER'Göbeğim cinsel organımı kapatıyordu' diyen ünlü yıldızdan bikini şov'Göbeğim cinsel organımı kapatıyordu' diyen ünlü yıldızdan bikini şov
Crackdown 3 için Wrecking Zone modu duyurulduCrackdown 3 için Wrecking Zone modu duyuruldu
Xbox One’da klavye ve Mouse desteği Xbox One’da klavye ve Mouse desteği
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
iPhone X Apple teknoloji

En Çok Okunan Haberler

'Türkçe ezan' tartışması sürerken olay yaratacak sözler! Belgelerini ilk kez paylaştı

'Türkçe ezan' tartışması sürerken olay yaratacak sözler! Belgelerini ilk kez paylaştı

Kendisini mutlu edecek erkeğe servet verecek! Tek şartı var

Kendisini mutlu edecek erkeğe servet verecek! Tek şartı var

O Ses Türkiye son bölümde Hadise'den yarışmacı Sergio Gürlek'e çılgın teklif! 'Beni seçersen birlikte gidip...'

O Ses Türkiye son bölümde Hadise'den yarışmacı Sergio Gürlek'e çılgın teklif! 'Beni seçersen birlikte gidip...'

2019 asgari ücret zam oranı ne kadar olacak?

2019 asgari ücret zam oranı ne kadar olacak?

Çok sayıda ilde düğmeye basıldı! 'Kimliğini getir, tapuyu götür'

Çok sayıda ilde düğmeye basıldı! 'Kimliğini getir, tapuyu götür'

Sosyal medyayı sallayan video! 'Atatürk ben ölmenizi emrediyorum demeseydi...'

Sosyal medyayı sallayan video! 'Atatürk ben ölmenizi emrediyorum demeseydi...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mount & Blade II: Bannerlord için Harita Tasarımları Yayınlandı

Mount & Blade II: Bannerlord için Harita Tasarımları Yayınlandı

Apple açıkladı: MacBook Pro 13 ve iPhone X'te hata var

Apple açıkladı: MacBook Pro 13 ve iPhone X'te hata var

2019 iPhone modelleri daha ucuz olacak

2019 iPhone modelleri daha ucuz olacak

Crackdown 3 için Wrecking Zone modu duyuruldu

Crackdown 3 için Wrecking Zone modu duyuruldu

Xbox One’da klavye ve Mouse desteği

Xbox One’da klavye ve Mouse desteği

Battlefield 5 için nefes kesen çıkış videosu!

Battlefield 5 için nefes kesen çıkış videosu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.