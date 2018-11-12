iPhone X ekran değişim programı başladı!

Apple, iPhone X’un çıkışında birçok ekran sorunu yaşamıştı. Bazı iPhone X modellerinin ekranlarında yeşil şerit sorunu ve ekranın komple kararma sorunu yaşanmıştı. Değişim programları ile bu sorunları ücretsiz olarak çözen Apple, şimdi de iPhone X’un ekranındaki dokunmatik modülünde sorunlar yaşıyor.
Cupertinolu teknoloji üreticisi bugün; “Dokunmatik Sorunlar için iPhone X Ekran Modülü Değiştirme Programı” isimli destek sayfasını kullanıma açtı. iPhone X’un ekran modülünde yaşanan dokunmatik sorunları için başlatılan bu program Türkiye’de dahil olmak üzere tüm dünyada geçerli olacak.
Eğer iPhone X’unuzda; ekran veya ekranın bir kısmı, dokunmak için aralıklı olarak yanıt vermiyor veya dokunulmamış olsa bile ekran tepki veriyorsa bu değişim programından yararlanabileceksiniz.
Bu sorunu yaşıyorsanız; bir Apple Yetkili Servis Sağlayıcısı bulun veya Apple Perakende Mağazasında randevu alın. Daha sonra iPhone’u götürdüğünüzde Apple ücretsiz olarak iPhone X’un ekranını değiştirecektir.
Evinizin altından fay hattı geçiyor mu? Bir tıkla öğrenin
Öyle bir özelliği var ki gören durdurup poz veriyor
'İttifak için gizlice görüştüler' Flaş açıklama...
Onlarca kişiyi böyle emekli etmişler!
Herkesin konuştuğu isim ortak aday mı oluyor? Flaş sözler
Fransa yalanladı, Kanada kabul etti: Kayıtları dinledik
6 yıllık kocası kabusu oldu!
Vajinam genişledi dedi, eski sevgilisine dava açtı
Okuyucu Yorumları 0 yorum