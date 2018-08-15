Apple’ın en gözde modellerinden biri olan iPhone X, gerek ülkemizde gerek tüm dünyada en çok dikkat çeken ve piyasaya yön veren cihazların başında geliyor.
Her geçen gün sektörden elde ettiği marka değeri ile gücüne güç katan Apple, yeni cihazları ile de gündemden düşmemek konusunda kararlı. Peki Apple, iPhone X satışlarından ne kadarlık bir kar sağlıyor?
999 dolarlık fiyat etiketine rağmen tükenen iPhone X, Apple’ı gün geçtikçe daha da zengin ediyor. Kim bilir, belki de 1 milyar dolar statüye ulaşmasını sağlayan model iPhone X'tir. Yapılan araştırmalara göre Apple'ın yeni cihazından birim başına elde ettiği kar oranı düşündüğümüzden daha yüksek.
iPhone X gerçek maliyeti ne kadar?
Reuters’ın açıklamasına göre cihazın daha ilk üretildiği dönemde dahi Apple'a maliyeti 357 dolar olarak belirlenmiş durumda. Zaman içerisinde gelişen üretim koşulları ve havuz düşünüldüğünde bu fiyatın daha da aşağıya çekilmiş olması mümkün.
Apple, 357 dolar maliyet/ 999 dolar satış fiyatı formülü ile genel anlamda yüzde 64’lük bir kar payına sahip. Bu oran oldukça büyük bir oran. Her satış ile kasaya giren miktarı düşünebiliyor musunuz? Peki ya siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?
Kaynak: Teknolojioku
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