IPhone X'i blenderda parçalayıp suyunu içmeye çalıştı

ABD merkezli teknoloji devi Apple’ın i Phone serisinin 10’uncu yılına özel geliştirdiği ve geçtiğimiz yıl tanıttığı iPhone X ilginç bir deneye konu oldu.

iPhone X'i robotta parçaladı

1 / 21 Ünlü Youtube kanalı TechRax, bu kez ülkemizde 7 bin 500 TL’den başlayan fiyatlar ile sayılan iPhone X’i blenderda paramparça etti ve meyve suyu gibi içmeye kalktı.

2 / 21 Ünlü YouTuber daha önce de Youtube kanalında iPhone’lara yapmadığını bırakmamıştı.

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4 / 21 Teması genel olarak benzer testlere dayalı olan kanal daha önce iPhone’ları kaynar sulara atıp, dinamitlerle bile patlatmıştı.

5 / 21 Söz konusu video kısa sürede 500 bine yakın kişi tarafından izlendi.

6 / 21 Apple'dan radikal iPhone X dizaynı Apple'ın yeni iPhone X modeline dair yeni bir sızıntı daha gerçekleşti. Teknoloji meraklıları bir süredir Apple'In yeni akıllı telefon modelleri iPhone 9 ve iPhone X Plus'ı bekliyor. Bu telefonları piyasada görmek için biraz beklemeleri gerekse de ilk görüntüsü internete sızdı

7 / 21 ÇERÇEVE YARI YARIYA İNCELİYOR 9to5Mac'te yer alan iddiaya göre, Apple yeni modellerde 'Full Active LCD'ye yer verecek. Bu da cihazların çerçevesinin yarıyarıya küçülerek 0.5 milimetreye ineceği anlamına geliyor.

8 / 21 YENİ iPHONE X'LERİN FİYATLARI SIZDI Geçtiğimiz haftalarda şirkete yakın kaynaklara dayandırılan iddialarda yeni iPhone modellerinin fiyatlarına da yer verildi.

9 / 21 Henüz resmiyet kazanmayan iddiaya göre, Apple ekran boyutları 5.8 inç ila 6.5 inç arasında değişen, farklı renk seçenekleri ve tasarım sürprizleri bulunan iPhone X’ları için 800 dolardan 1000 dolara kadar çıkacak bir fiyat aralığı belirledi.

10 / 21 Geçtiğimiz haftalarda teknoloji devinin iPhone X ile ilgili aldığı radikal kararı sızdıran teknoloji uzmanları yeni modelde mavi ve turuncu renk seçeneğine de yer verileceğini belirtti.

11 / 21 YENİ iPHONE MODELLERİ SIZDI Apple'ın Eylül ayında yapması beklenen yeni model tanıtımı öncesi bir yeni iPhone'lara ait olduğu iddia edilen bir görüntü 9to5Mac sitesinde yayınlanmıştı.

12 / 21 3 YENİ iPHONE MODELİ Görüntülere göre, Apple bu yıl 2 yerine 3 farklı yeni iPhone modeli tanıtacak.

13 / 21 UCUZ iPHONE X En sağda yer alan yeni iPhone X'in geçtiğimiz yıl tanıtılan modelle aynı ebatta olduğu görülürken, ortada yer alan 6.1 inçlik, tek kameralı modelin ise 'ucuz iPhone X' olarak tanıtılması bekleniyor.

14 / 21 iPHONE X PLUS iPhone X Plus'ta ise 6.5 inçlik çerçevesiz ekranla kullanıcılara daha büyük bir ekran vaat ediliyor.

15 / 21 Görüntülerle ilgili Apple'dan herhangi bir açıklama gelmezken, tanıtım tarihi yaklaştıkça bu tarz sızıntı ve iddia videolarının artması bekleniyor.

16 / 21 ABD basını da geçtiğimiz günlerde şirkete yakın kaynaklara dayandırdığı haberlere göre, Apple, 3 arka kameraya ev sahipliği yapacak yeni bir iPhone X modeli üzerinde yoğun mesai harcadığını duyurmuştu.

17 / 21 Henüz iddia ile ilgili resmi bir açıklama bulunmazken 3 arka kameralı iPhone modeli için 2019 tarihi işaret edilmişti. Söz konusu kameralar bir nesnenin farklı açılardan fotoğraflanarak 3 boyutlu modellemesinin yapılmasına da imkan verecek.

18 / 21 Aynı haberlerde 3 kameralı Huawei P20 Pro'nun gördüğü ilgiden sornra Apple'ın bu adımı atmasına da dikkat çekilmişti.

19 / 21 Geçtiğimiz yılın eylül ayında iPhone 8 ve 8 Plus modelleri ile birlikte tanıtılan iPhone X, geride bıraktığımız yılın en çok konuşulan cihazlarının başında gelmişti. Apple'ın bu yıl tanıtacağı amiral gemisi modeline ait ilk görüntüler ise şimdiden sızmaya başladı. İşte Apple'ın merakla beklenen yeni amiral gemisi ile ilgili sıkça dile getirilen iddialar...

20 / 21 iPhone X Gold iPhone X'in yeni modeli söz konusu sızıntı sayesinde ilk kez görüntülendi. Altın sarısı rengindeki yeni iPhone X (iPhone X Gold) alternatif bir renk seçeneğine ev sahipliği yapıyor.