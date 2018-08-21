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iPhone X kopyası Motorola One, Geekbench’te göründü

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 21.08.2018 10:06 | Son Güncelleme

Çin’de Moto P30 ismiyle satışa sunulan Motorola One geçtiğimiz gün Geekbench’te ortaya çıktı. Böylece telefonun özellikleri de netlik kazanmış oldu.

iPhone X kopyası Motorola One, Geekbench’te göründü

Bilindiği üzere Motorola, günden güne değer kaybederken Çin’in önemli teknoloji şirketlerinden biri olan Lenovo tarafından satın alınmıştı. Lenovo bir ara Motorola ismini tarihin tozlu sayfalarına göndermeye niyet etse de sonrasında bu ismi Avrupa ve ABD pazarında kullanma kararı almıştı.

Dolayısıyla diğer Çinli üreticilerde olduğu gibi Lenovo’da da aynı telefonların, farklı bölgelerde, farklı isimlerle satışa sunulması söz konusu. Nitekim Moto P30 modeli de bu telefonlardan biri. Çin’de P30 ismi ile satışa sunulan telefon Avrupa’da ise Motorola One olarak kullanıcılarla buluşacak. Peki Motorola One kullanıcılara ne gibi özellikler vaat ediyor?

Öncelikli olarak şunu hatırlatalım. Motorola One, tasarımsal açıdan iPhone X ile neredeyse birebir aynı. Hatta Motorola’nın yeni telefonu için kullandığı basın görselleri bile fazlasıyla iPhone X’i andırıyor.

Geçtiğimiz gün Geekbench testinde ortaya çıkan Moto One, gücünü Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon 625 yonga setinden alıyor. Sistemini 4GB RAM ile destekleyecek olan telefonun ilk çıktığında Android 8.1 ile çalışacağı görülüyor. Muhtemelen telefon çıktıktan kısa bir süre sonra Android Pie 9.0’a yükseltilecektir.

Şimdilik Motorola’nın yeni modelinin ne zaman satışa sunulacağı netlik kazanmış değil. Bu konu hakkındaki detayları önümüzdeki günlerde öğreneceğiz.

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Anahtar Kelimeler:
çin Motorola

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