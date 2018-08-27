iPhone X modelleriyle birlikte tanıtılacak

Bildiğiniz gibi Apple bu yıl üç yeni iPhone modeli çıkaracak. Bu üç model: iPhone X’in halefi, bu telefonun Plus modeli ve LCD ekranlı daha ucuz bir model olacak. Bugün LCD ekranlı model hakkında ortaya çıkan yeni detaylar, telefonun eski bir modelin halefi olabileceğini gösterdi.

Apple’ın Xcode yazılımının incelenmesi sonrası ortaya çıkan yeni bilgiler, 6.1 inç LCD ekrana sahip yeni iPhone’un, iPhone SE’nin halefi olabileceğini gösteriyor. Hatırlayacağınız gibi Apple, iPhone SE’yi 2016 yılında diğer modelleri daha ucuz bir alternatif olsun diye satışa çıkarmıştı.

Daha önce sızdırılan bilgilerden 6.1 inçlik bu modelin DCI-P3 LCD ekran kullanacağı ve A10 yonga setiyle çalışacağı biliniyor. Ayrıca iPhone X modellerinin aksine 6.1 inçlik model tek arka kamerayla gelecek.

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