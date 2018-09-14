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iPhone X Türkiye fiyatı uçtu!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 14.09.2018 08:31 | Son Güncelleme

iPhone X Türkiye fiyatı yine zamlandı. 7.399 TL olan iPhone X’un Türkiye fiyatı gizli yapılan zam ile tam 8.499 TL’ye yükseldi. Bu zamların ardından en pahalı telefon unvanı yine iPhone X’a geçti.

iPhone X Türkiye fiyatı uçtu!

Apple, bugün düzenlediği etkinlikte iPhone Xs, iPhone Xs Max ve iPhone Xr modellerini tanıtmıştı. Bu etkinlik öncesi bakıma alan Apple Store, tahmin ettiğimiz gibi zamlı fiyatlar ile karşımıza çıktı. iPhone X’u Apple Store’dan satıştan çeken Apple, bu modele gizlice yine zam yaptı.

Geçtiğimiz zamlar ile 7.499 TL olan iPhone X’un fiyatı bugün çeşitli alışveriş sitelerinde güncellendi. Güncellenen pardon zamlanan fiyatlar ile iPhone X’un Türkiye fiyatı 8.499 TL‘ye yükseldi.

1 yıl içerisinde neredeyse 2.000 TL artan iPhone X’un fiyatı, maalesef ki telefonlara olan erişim gücünün düştüğünü gözler önüne seriyor. Apple artık fiyatlarda yaklaşık 3-4 yıl boyunca indirim yapmayacaktır.

Bir dönem zengin işi olan iPhone, çok değil 2-3 ay sonra 15.000 TL‘den iPhone Xs Max’ın ülkemizde satışa sunulmasından sonra yine zengin işi olacak. Galaxy Note 9’un 7.999 TL olması ile en pahalı telefon unvanı iPhone X’dan alınmıştı. Şimdi ise iPhone X 8.499 TL ile bu unvanı maalesef ki yine eline aldı.

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