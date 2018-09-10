Apple'ın bu hafta duyuracağı yeni iPhone modelleri arasında bulunan XC, belki de Apple'ın en ucuz modeli olabilir. Tabii ki gelecek tek model XC değil.
Yeni raporlara göre iPhone X'i devam ettirecek olan bir diğer telefonun adı, iPhone XS olacak. Bunun yanında iPhone XS Max adlı bir başka model de gelecek ve bu model, 6,5 inç'lik devasa ekranıyla iPhone 9 Plus'ın yerini alacak.
China Mobile'ın Weibo'da paylaştığı bir gönderiye göre iPhone'un giriş seviyesi telefonu iPhone XC olacak. Bu telefonun 699 dolarlık fiyat etiketiyle geleceği söyleniyor.
iPhone XC en ucuz iPhone olabilir!
Platfrom, 5,8 inç'lik iPhone XS'nin 900 dolar seviyesinde bir fiyata sahip olacağını da belirtiyor. En pahalı model olan iPhone XS Max ise 1.000 dolarlık bir fiyat etiketine sahip.
Ek olarak konsept tasarımcısı Ben Geskin, Twitter'da iPhone XC'nin prototiplerine ait olduğunu iddia ettiği birkaç görüntü paylaştı. Geskin daha çok kendi çizim ve Photoshop çalışmalarıyla bilinse de, bu görüntülerin gerçek olduğunu ifade ediyor.
Bakalım Apple, 12 Eylül'de tanıtacağı yeni iPhone modelleri ile bekleyenlerini heyecanlandırmayı başarabilecek mi?
Kaynak: Teknolojioku
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