iPhone XR çıktığı günden beri en çok satan iPhone!

Apple’ın giriş seviyesindeki iPhone modeli iPhone XR geçtiğimiz ayın sonlarında raflardaki yerini almıştı. Genel kanı XR’ın XS ve XS Max’a oranla çok daha fazla satacağı yönündeydi. Görünen o ki Apple’ın uygun fiyatlı iPhone modeli, ciddi anlamda XS vs XS Max’dan çok daha fazla satacak.

Apple’ın önemli isimlerinden biri olan Greg Joswiak, iPhone XR’ın satış rakamlarına ilişkin bazı açıklamalarda bulundu. Joswiak, XR’ın satışa sunulduğu günden bu yana en popüler iPhone modeli olduğunu belirtti. Bunu başka bir şekilde ifade etmemiz gerekirse, XR satışa sunulduğundan beri, her gün en çok satan iPhone modeli olmayı başarıyor diyebiliriz.

XR ile XS arasında 250, XS Max arasında ise 350 dolar fark bulunuyor. Mevcut şartlarda XR’ın XS ve XS Max’a oranla çok daha fazla satıyor olması sürpriz sayılmaz.

Ayrıca dip not olarak hatırlatalım. Yeni nesil iPhone modelleri 30 Kasım itibariyle ülkemizde de satışa sunulacak. Sızdırılan fiyat bilgilerine göre XR modeli 7499TL, XS modeli 9899TL, XS Max modeli ise 10.999TL’den başlayan fiyatlarla raflardaki yerini alacak. Muhtemelen Apple bu fiyatlarla ülkemizde öyle geniş bir kitleye hitap edemeyecektir. Tabi ki yine de bekleyip göreceğiz.

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