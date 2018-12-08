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iPhone Xr DxOMark puanı ile şaşırttı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 08.12.2018 09:21 | Son Güncelleme

Tek kamera ile neler yapacağı merakla beklenen iPhone Xr DxOMark puanı ile herkesi şaşırttı. iPhone Xr DxOMark’tan aldığı puan ile çift kameralı iPhone X’u bile geride bırakmayı başardı!

iPhone Xr DxOMark puanı ile şaşırttı!

Apple, daha uygun fiyatlı iPhone satabilmek adına tek kamera kurulumu ve LCD ekrana sahip olan iPhone Xr ile karşımıza çıkmıştı. Farklı renk seçenekleri ile cıvıl cıvıl görünen bu telefonun, tek kamera ile iPhone X‘dan bile düşük performans sergileyeceği düşünülüyordu.

Ancak Apple, tek kamerayı Apple A12 Bionic işlemci ile öyle güzel harmanlamış ki, çift kameralı iPhone X bile bu modelin gerisinde kalıyor.
Telefonların kameralarını testlere tabi tutarak puanlama yapan DxOMark kuruluşu, bugün iPhone Xr’yi konuk etti. iPhone Xr, DxOMark’tan tam 101 puan alarak en iyi kameraya sahip listede kendine 7. sıradan yer buldu. iPhone X ise bu testlerden 97 puan alabilmişti.

iPhone Xr, pozlamadan 90, renkten 82, odaklamadan 99, dokudan 75, kumlamadan 69 ve flaştan 83 gibi oldukça yüksek puanlar alıyor. Telefonun fotoğraf puanı 103 video puanı ise 96 olarak belirlenmiş. Ortalamada 101 puan elde eden iPhone Xr, kameranın yanında işlemcinin de fotoğraf işlemede büyük pay sahibi olduğunu gözler önüne seriyor.

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Anahtar Kelimeler:
iPhone Xr dxomark

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