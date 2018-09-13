iPhone XR hakkında her şey!

Sonunda beklenen an geldi ve yeni iPhone modelleri Apple'ın ABD California'da bulunan genel merkezinde yapılan etkinlikle beraber tanıtıldı.
Yeni duyurulan iPhone XR hakkında her şeyi sizler için bir araya getirdik. İşte karşınızda XR! Yeni Apple Watch ve iPhone X modellerinin tanıtımının ardından iPhone Xs ve Xs Max'e göre daha kısıtlı özelliklerle karşımıza çıkan iPhone XR, daha uygun fiyatlı bir iPhone arayışında olanların yeni gözdesi.
Xs ve Max modellerinde bulunan A12 Bionic yonga seti, iPhone XR'de de bizleri selamlıyor. XR modeline uygun fiyatlı dedik demesine ancak Apple, performanstan ödün vermeyecek bir cihaz ile karşımıza çıktı.
iPhone XR hakkında merak edilen her şey!
Diğer modellerde de bulunan çift sim kartı özelliği R modeline de geliyor. Çeşitli renk seçenekleri ile gözlerimizi kamaştıran telefon, 7000 serisi alüminyum kasayla satışa sunulacak. 6.1 inçlik Liquid Retina LCD ekrana sahip olan iPhone XR, bugüne kadarki en iyi LCD ekranlı akıllı telefon olma özelliği taşıyor.
Gelelim telefonun fiyatından dolayı içerisinde barındırmadığı özelliklerine. 3D Touch özelliği iPhone XR'de yer almıyor. Apple'a göre iPhone X deneyimini LCD ekranda sunan bu cihaz, sadece kamerası ve performansı ile ön planda olacak. 12 MP'lik tekli bir kamera kurulumu ile karşımıza çıkan XR, diğer modellerde bulunan kamerayla teknik anlamda aynı ve portre moduyla da fotoğraf çekebiliyor.
A12 Bionic ile deneyiminizi bir adım öteye taşıyın!
Face ID teknolojisi XR modeliyle artık daha hızlı işlev görüyor. X sunumunda yaşanan teş kilidi açma problemine XR modeliyle elveda diyoruz. Ek olarak iPhone 8 Plus'tan 1,5 saat daha uzun bir pil ömrü bizlere sunan iPhone XR, bu konuda da kullanıcılarını üzmeyecek gibi duruyor.
Genel olarak teknik özelliklerini tek bir çatı altında toparlayacak olursak;
Altı çekirdekli 64-bit 7nm Apple A12 Bionic yonga seti, dört çekirdekli GPU ve M12 yardımcı işlemci
6.1 inç 1792 x 828 çözünürlüğünde Liquid Retina LCD ekran (326 ppi)
64 GB / 128 GB / 256 GB depolama seçenekleri
iOS 12
12 MP geniş açıklıklı ve OIS'li f/1.8 arka kamera, True Tone flaş, 4K 60 fps ve 1080p 240 fps ağır çekim özelliği
7 MP f/2.2 ön kamera, 1080p video kaydı ve Retina Flash ile birlikte
Face ID için TrueDepth kamerası
Stereo hoparlörler
4G VoLTE, MIMO'lu WiFi 802.11 ac, Bluetooth 5.0, NFC, GPS
Çift SIM (ikinci SIM eSIM şeklinde, Çin'e özel versiyonda ise fiziksel çift SIM mevcut)
IP67 suya ve toza dayanıklılık seviyesi
Qi kablosuz şarj ve hızlı şarj desteği bulunan, 15 saat internet kullanımı sunabilen Lityum İyon batarya
iPhone XR fiyatı ve çıkış tarihi!
64 GB, 128 GB ve 256 GB olmak üzere toplamda üç farklı depolama seçeneğiyle satışa sunulacak olan iPhone XR, 749 dolardan başlayan fiyatlarla tüketicilerin beğenisine sunulacak. 19 Ekim'den itibaren ön siparişe açılacak olan cihazın henüz ne zaman ülkemize ayak basacağını ise bilmiyoruz.
Peki ya siz iPhone XR'ı nasıl buldunuz?
Kaynak: Teknolojioku
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