iPhone XR hakkında her şey!

Sonunda beklenen an geldi ve yeni iPhone modelleri Apple'ın ABD California'da bulunan genel merkezinde yapılan etkinlikle beraber tanıtıldı.

Yeni duyurulan iPhone XR hakkında her şeyi sizler için bir araya getirdik. İşte karşınızda XR! Yeni Apple Watch ve iPhone X modellerinin tanıtımının ardından iPhone Xs ve Xs Max'e göre daha kısıtlı özelliklerle karşımıza çıkan iPhone XR, daha uygun fiyatlı bir iPhone arayışında olanların yeni gözdesi.

Xs ve Max modellerinde bulunan A12 Bionic yonga seti, iPhone XR'de de bizleri selamlıyor. XR modeline uygun fiyatlı dedik demesine ancak Apple, performanstan ödün vermeyecek bir cihaz ile karşımıza çıktı.

iPhone XR hakkında merak edilen her şey!

Diğer modellerde de bulunan çift sim kartı özelliği R modeline de geliyor. Çeşitli renk seçenekleri ile gözlerimizi kamaştıran telefon, 7000 serisi alüminyum kasayla satışa sunulacak. 6.1 inçlik Liquid Retina LCD ekrana sahip olan iPhone XR, bugüne kadarki en iyi LCD ekranlı akıllı telefon olma özelliği taşıyor.