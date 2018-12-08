HABER

iPhone Xr için Apple imzalı kılıf!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 08.12.2018 09:15 | Son Güncelleme

Apple, bugün iPhone Xr için geliştirmiş olduğu şeffaf TPU kılıfı Apple Store üzerinden satışa sundu. Muadilleri 5 ila 10 dolar arasında olan TPU kılıf, Apple Store’da 300 TL’den satılıyor.

iPhone Xr için Apple imzalı kılıf!

Cupertino merkezli Apple, her dönem istisnasız olarak fiyatları ile çok eleştiriliyor. Sadece ürünlerinde değil, aksesuarlarında da agresif fiyat politikası izleyen firma, bunlara bir yenisini daha ekledi.

Geçtiğimiz ay satışa sunulan iPhone Xr, farklı renk seçenekleri ile tarzını ortaya koymak isteyenlere hitap ediyordu. Apple da bu model için renklerini gizlememek adına kılıf üretmemişti.

Apple bugün sürpriz bir şekilde Amerika’da 39 dolar Türkiye’de ise 299 TL fiyat etiketine sahip olan TPU malzemeden üretilmiş kılıfını satışa sundu. Şeffaf olan bu kılıf hem telefonu koruyor hem de Xr’nin renklerini gizlemiyor. Ancak muadilleri 5 ila 10 dolar arasında olan TPU kılıfın 299 TL’ye satılması tepki çekecek gibi görünüyor.

Apple’ın deri ve silikon kılıflarının fiyatları hadi bir nebze kabul edilebilir. Ancak TPU bakın altını çiziyorum TPU kılıfın ne kadar dayanıksız ve kalitesiz malzemeden üretildiği açıkça ortada. Bu kılıfa 299 TL istemek pek hoş değil.

Huawei CFO’su tutuklandı!

PARTNERSahibinin 20 bin avrosunu yediSahibinin 20 bin avrosunu yedi
Galaxy S10’ın kılıfı sızdı!Galaxy S10’ın kılıfı sızdı!
iOS 12.1.1 güncellemesi ile gelen yenilikleriOS 12.1.1 güncellemesi ile gelen yenilikler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Apple iPhone Xr Apple Store

En Çok Okunan Haberler

Sivas beyaza büründü! Kartpostallık görüntüler

Sivas beyaza büründü! Kartpostallık görüntüler

Trump'tan eski Dışişleri Bakanı Tillerson'a: Taş kafalı!

Trump'tan eski Dışişleri Bakanı Tillerson'a: Taş kafalı!

TÜSİAD'dan korkutan uyarı: İflaslar başlarsa durum daha kötüye gider

TÜSİAD'dan korkutan uyarı: İflaslar başlarsa durum daha kötüye gider

Galatasaray'ın yeni golcüsü belli oldu

Galatasaray'ın yeni golcüsü belli oldu

1 ton 271 kilogram eroin ele geçirilmişti! TIR'ın sahibi vergi rekortmeni çıktı

1 ton 271 kilogram eroin ele geçirilmişti! TIR'ın sahibi vergi rekortmeni çıktı

Vali yardımcısının 'Biber gazından ne olacak' sözüne tepki yağıyor

Vali yardımcısının 'Biber gazından ne olacak' sözüne tepki yağıyor

İlginizi Çekebilir

WhatsApp sadece bu işletim sistemlerinde çalışacak

WhatsApp sadece bu işletim sistemlerinde çalışacak

iPhone X fiyatı dip yaptı!

iPhone X fiyatı dip yaptı!

'Uzaylılar Dünya'ya gelmiş olabilir'

'Uzaylılar Dünya'ya gelmiş olabilir'

iPhone müjdesi! Büyük indirim geldi

iPhone müjdesi! Büyük indirim geldi

Huawei, Samsung’un planlarını alt üst etti!

Huawei, Samsung’un planlarını alt üst etti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Apple Watch’a watchOS 5.1.2 ile gelen yenilikler

Apple Watch’a watchOS 5.1.2 ile gelen yenilikler

iPhone Xr DxOMark puanı ile şaşırttı!

iPhone Xr DxOMark puanı ile şaşırttı!

PlayStation Classic almak ne kadar mantıklı

PlayStation Classic almak ne kadar mantıklı

Galaxy S10’ın kılıfı sızdı!

Galaxy S10’ın kılıfı sızdı!

iOS 12.1.1 güncellemesi ile gelen yenilikler

iOS 12.1.1 güncellemesi ile gelen yenilikler

Samsung Galaxy A50’nin özellikleri belli oldu

Samsung Galaxy A50’nin özellikleri belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.