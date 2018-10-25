iPhone XR’ın stokları şimdiden tükendi

Apple yeni nesil iPhone modellerini 12 Eylül’de düzenlediği özel bir etkinlikle tanıtmıştı. Bu özel etkinlik sonrasında iPhone XS ve XS Max modelleri satışa sunulurken, iPhone XR modeli için de Ekim ayının sonları işaret edilmişti.

Apple uygun fiyatlı olarak tabir edilen yeni nesil iPhone modelini geçtiğimiz hafta ön siparişe sunmuştu. Ön sipariş sürecinin sona ermesine sayılı günler kala iPhone XR stoklarının tükendiği ortaya çıktı.

Apple, iPhone XR’ın gönderim süresini 1 – 2 günden, 1 -2 haftaya çıkardı. Bu durum telefonun ön sipariş sürecinde bulunduğu ABD, Kanada, Japonya, Almanya, Fransa, Çin ve İngiltere’yi kapsıyor. Bu ülkeler dışındaki pazarlarda henüz stok yönünden bir sıkıntı yok diyebiliriz.

Henüz Apple’ın ne kadar XR modeli sattığı belli olmasa da analistler bu sayının 12 milyon civarında olduğunu tahmin ediyorlar.

Bu arada dip not olarak hatırlatalım. Apple yeni iPhone modellerinin henüz ülkemizde satışa sunmuş değil. Hatta yeni iPhone modellerinin Türkiye fiyatları bile henüz açıklanmadı. Ayrıca Türkiye önümüzdeki ay yeni iPhone modellerinin satışa sunulacağı ülkeler arasında da bulunmuyor. Muhtemelen iPhone XS, XS Max ve XR’ın ülkemizde raflardaki yerini alması 2019’a sarkacaktır. Yine de bekleyip göreceğiz.

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