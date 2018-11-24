iPhone Xr’in Türkiye fiyatı açıklandı

Apple’ın kendi ülkelerinde uygun fiyatlı dediği iPhone Xr modelinin Türkiye fiyatı bugün belli oldu. 30 Kasım 2018 tarihinde Apple Store‘da satılacak olan bu modelin fiyatı, Hepsiburada.com üzerinde 7.399 TL olarak belirlenmiş durumda. Tabii bu fiyat 64 GB’lık baz model için geçerli. Depolama alanı arttıkça fiyat da artacaktır.

Kırmızı, siyah, mavi, mercan, sarı ve beyaz renk seçeneklerine sahip olan iPhone Xr, Apple A12 yonga seti ve 3 GB RAM‘den gücünü alıyor. Tek kamera ile portre fotoğraflar çekebilen iPhone Xr modelin iPhone X‘ten ayıran şey bu değil.

iPhone Xr’ın ekranı iPhone X’daki gibi OLED ekran değil. Liquid Retina teknolojisi ile donatılan LCD ekranla gelen iPhone Xr, 3D Touch teknolojisine de sahip değil. 5.000 TL olması gereken fiyatın neden 7.399 TL yani iPhone X’dan bile pahalı olduğu ise henüz bilinmiyor.

Apple’ın bu fiyatlar ile ülkemizde artık iş yapması biraz zor. iPhone modellerine Amerika’da aynı fiyata sahip olan Note 9’un bile 3-4 milyar üzerinde fiyat isteyen Apple için 2019’un pek iyi geçmeyeceğini söyleyebiliriz.

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