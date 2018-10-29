iPhone XR ne kadar dayanıklı?

Apple 12 Eylül’de tanıttığı iPhone XR’ı biraz gecikmeli de olsa satışa sundu. Hatırlanacağı üzere XR ile eş zamanlı olarak tanıtılan XS ve XS Max geçtiğimiz ay raflardaki yerini almıştı. Fakat XR’ın üretimi sırasında yaşanan bazı sorunlar neticesinde, bu telefonun çıkışı Ekim ayının sonuna kaydırılmıştı.

iPhone XR’ın satışa sunulmasıyla birlikte, telefona dair bazı testler de yayınlanmaya başladı. Bu testlerden birisi de iPhone XR dayanıklılık testi. Peki Apple’ın uygun fiyatlı modeli ne kadar dayanıklı dersiniz? İşte yanıtı.

Genel olarak akıllı telefonlara yaptığı dayanıklılık testleriyle bilinen JerryRigEverything kanalının bu haftası konuğu XR oldu. ABD’de 749 dolarlık etiket fiyatıyla raflardaki yerini alan cihaz, dayanıklılık testinden olumlu sonuçlar çıkarmayı başardı.

Videodan da görüldüğü üzere, XR en az XS kadar sağlam bir yapıya sahip. Özellikle çizilmeler ve bükülmeler konusunda telefonun muazzam bir işçiliğe sahip olduğunu söyleyebiliriz. Ekranın ateş karşısındaki performansı da ideal seviyede. Kısaca özetlemek gerekirse, 749 dolarlık fiyatıyla iPhoneXR’ın hayli sağlam bir cihaz olduğunu söyleyebiliriz.

Bu arada dip not olarak hatırlatalım. Apple hala yeni nesil cihazlarının Türkiye fiyatlarını açıklamış değil.

Dilerseniz bahse konu teste ait videoya buradan göz atabilirsiniz.



