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iPhone XR, ön siparişe açıldı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 20.10.2018 11:41 | Son Güncelleme

Apple geçtiğimiz Eylül ayında tanıttığı iPhone XR modelini bugün itibariyle 50 ülkede ön siparişe sunuyor. Peki bu ülkeler arasında Türkiye de var mı? İşte yanıtı.

iPhone XR, ön siparişe açıldı!

Hatırlanacağı üzere Apple, 12 Eylül’de gerçekleştirdiği etkinlikte 3 yeni iPhone modeli tanıtmıştı. Cupertino merkezli şirketin tanıttığı modellerden iPhone XS ve XS Max zaten Eylül itibariyle satışa sunulmuştu. iPhone XR modeli için de Ekim ayının sonları işaret edilmişti. Önümüzdeki hafta resmen raflardaki yerini alacak olan XR için ön sipariş süreci bugün start aldı.

Apple, Eylül ayındaki etkinliğinde yeni nesil iPhone modellerini satışa sunacağı pazarları zaten açıklamıştı. Bu bağlamda iPhoneXR da XS ve XS Max ile aynı ülkelerde ön siparişe sunuldu. Bu 50 ülke arasında Kosova, Sırbistan, Slovakya hatta Güney Afrika gibi ülkelerde mevcut. Fakat Türkiye bu ülkeler arasında yer almıyor.

Dahası iPhone XR’ın 2 Kasım itibariyle satışa sunulacağı Ermenistan, Kamboçya, Myanmar, Vietnam ve Kazakistan gibi Türkiye’nin çok gerisinde olan ülkeler arasında da Türkiye ismi geçmiyor.

Tüm herşeyi bir kenara bırakacak olursak, Apple hala yeni nesil iPhone modellerinin ülkemizdeki fiyatını bile belirlemiş değil. Görünen o ki Apple Türkiye pazarını ciddi anlamda gözden çıkarmış durumda. Zaten ABD’li şirketin mevcut fiyat potansiyeliyle ülkemizde iş yapması da çok mümkün olmayacaktır.

Bu arada dip not olarak hatırlatalım. iPhone XR, 749 dolarlık etiketle ön siparişe sunuldu.

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