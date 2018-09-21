iPhone Xs bataryası ile hayal kırıklığı yarattı

Hatırlanacağı üzere Apple 12 Eylül’de düzenlediği özel etkinlikte yeni iPhone modellerini tanıtmıştı. Cupertino merkezli şirketin tanıttığı iPhone Xs, Xs Max ve Xr modellerinin batarya kapasitesi geçtiğimiz gün ortaya çıktı.

Sızdırılan bilgilere göre, iPhone Xs bataryası geçtiğimiz yıl satışa sunulan iPhone X’ten bile daha düşük bir kapasiteye sahip. Apple’ın 2017’nin Kasım ayında satışa sunduğu iPhone X 2716mAh kapasitesinde bir bataryayla gelmişti. iPhone Xs bataryası ise 2658 mAh. Yani iPhone Xs bataryası selefine oranla 58mAh daha düşük.

Normal şartlarda aradaki fark çok fazla değil. Fakat yeni bir model söz konusu olduğunda insan batarya kapasitesinin de arttırılmış olmasını bekliyor. Genel olarak günümüz cihazlarında 3000 mAh altı bataryalara pek rastlamıyoruz. Lakin Apple batarya konusunda hep rakiplerinin arkasında kaldı. Hali hazırda satışta olan amiral gemisi modelleri içerisinde en düşük bataryaya sahip cihazlar muhtemelen Apple logosu taşıyordur.

Öte yandan iPhone Xs Max ve Xr’ın da batarya kapasiteleri belli oldu. iPhone Xs Max 3174, iPhone Xr ise 2942 mAh’lık bataryaya sahipler. Açıkçası iPhone Xs Max boyutunda bir telefonun normal şartlarda en az 4000mAh’lık bir bataryayla gelmesi gerekirdi. Fakat az önce de belirttiğimiz üzere, söz konusu Apple olduğunda insan bu tarz düşük kapasitelere pek şaşıramıyor.

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