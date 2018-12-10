HABER

iPhone Xs için bataryalı kılıf geliyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 10.12.2018 09:17 | Son Güncelleme

Apple’ın iPhone Xs ve iPhone Xs Max modelleri için bataryalı kılıf üreteceği ortaya çıktı. Peki, son dönemde aksesuar fiyatlarını abartan Apple, bu bataryalı kılıfları kaç dolardan piyasaya sürecek?

iPhone Xs için bataryalı kılıf geliyor

Cupertinolu teknoloji devi Apple, 10. yıla özel tanıttığı iPhone X’u öksüz bırakmaya devam ediyor. Önce aksesuarlarını sonra da kendisini satıştan çeken Apple, bu sayede Xs ve Xs Max modellerinin satışını hızlandırmayı hedeflemişti. Apple, şimdi de iPhone X sahiplerine bir gol daha atmaya hazırlanıyor.

999 dolarlık canavarını harcayan Apple, Xs ve Xs Max modelleri için bataryalı kılıf üzerinde çalışmaya başlamış. iPhone 6s zamanında ortaya çıkan Smart Battery Case, yaklaşık 3 yıldır üretilmiyordu. Apple’ın akıllı bataryalı kılıfını Xs ile tekrardan gündeme getireceği söyleniyor.

iphone-xs-ve-xs-max-icin-ortaya-cikan-surpriz-aksesuar-2-2-2--600x337

iPhone Xs için piyasada çok rahat bir şekilde 2-3 dolara bulabileceğiniz hiç bir özelliği olmayan TPU kılıfı 299 TL‘den satışa sunan Apple’ın, bataryalı kılıfı 1.000 TL seviyesinde satışa sunması bekleniyor.

Son dönemde aksesuar fiyatlarında ciddi bir artış yapan Apple’ın, bu kılıfı 2019’un ilk çeyreğinde sessiz sedasız satışa sunması öngörülüyor.

Far Cry New Dawn duyuruldu!

Hepsi ortaya çıktı! Altınları böyle saklamışlarHepsi ortaya çıktı! Altınları böyle saklamışlar
Samsung’dan Galaxy S10 için sürpriz hamleSamsung’dan Galaxy S10 için sürpriz hamle
Cinsiyete özel çeviri sunuyor!Cinsiyete özel çeviri sunuyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
iPhone Xs Apple

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

WhatsApp sadece bu işletim sistemlerinde çalışacak

WhatsApp sadece bu işletim sistemlerinde çalışacak

iPhone X fiyatı dip yaptı!

iPhone X fiyatı dip yaptı!

'Uzaylılar Dünya'ya gelmiş olabilir'

'Uzaylılar Dünya'ya gelmiş olabilir'

iPhone müjdesi! Büyük indirim geldi

iPhone müjdesi! Büyük indirim geldi

Huawei, Samsung’un planlarını alt üst etti!

Huawei, Samsung’un planlarını alt üst etti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mortal Kombat 11 Steam’da ucuz fiyatıyla dikkat çekiyor

Oyunseverler için güzel haber! Ön siparişe sunuldu...

Devil May Cry 5 demosu çıktı!

Merakla beklenen oyunun demosu çıktı!

Galaxy S10 modellerinin ekran boyutları sızdırıldı

Samsung'un son bombası ile ilgili flaş detay!

Nokia modellerinin satış rakamları açıklandı

Nokia modellerinin satış rakamları açıklandı

Xbox Game Pass Aralık oyunları açıklandı

Xbox Game Pass Aralık oyunları açıklandı

TP-Link Archer VR1200 inceleme altında

TP-Link Archer VR1200 inceleme altında

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.