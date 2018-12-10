iPhone Xs için bataryalı kılıf geliyor

Cupertinolu teknoloji devi Apple, 10. yıla özel tanıttığı iPhone X’u öksüz bırakmaya devam ediyor. Önce aksesuarlarını sonra da kendisini satıştan çeken Apple, bu sayede Xs ve Xs Max modellerinin satışını hızlandırmayı hedeflemişti. Apple, şimdi de iPhone X sahiplerine bir gol daha atmaya hazırlanıyor.

999 dolarlık canavarını harcayan Apple, Xs ve Xs Max modelleri için bataryalı kılıf üzerinde çalışmaya başlamış. iPhone 6s zamanında ortaya çıkan Smart Battery Case, yaklaşık 3 yıldır üretilmiyordu. Apple’ın akıllı bataryalı kılıfını Xs ile tekrardan gündeme getireceği söyleniyor.

iPhone Xs için piyasada çok rahat bir şekilde 2-3 dolara bulabileceğiniz hiç bir özelliği olmayan TPU kılıfı 299 TL‘den satışa sunan Apple’ın, bataryalı kılıfı 1.000 TL seviyesinde satışa sunması bekleniyor.

Son dönemde aksesuar fiyatlarında ciddi bir artış yapan Apple’ın, bu kılıfı 2019’un ilk çeyreğinde sessiz sedasız satışa sunması öngörülüyor.

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