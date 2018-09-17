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iPhone Xs, kamera performansıyla karşınızda

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 17.09.2018 09:25 | Son Güncelleme

Apple’ın 12 Eylül’de tanıttığı ve yakın zamanda satışa sunacağı iPhone Xs, kamera performansıyla karşınızda. İşte Apple’ın yeni üst segment modelinin video çekim performansı.

iPhone Xs, kamera performansıyla karşınızda

Hatırlanacağı üzere Apple 12 Eylül’de gerçekleştirdiği özel etkinlikte iPhone Xs, Xs Max ve Xr modellerini tanıtmıştı. Xs ve Xs Max modelleri premium segmente hitap ederken, Xr ise uygun fiyatı ve kırpılmış özellikleriyle üst segmente hitap ediyordu.

Apple’ın yeni nesil premium cihazlarında ön plana çıkardığı özelliklerden birisi de yenilenmiş çift kamera modülüydü. Peki iPhone Xs ve Xs Max kamerasıyla gerçek anlamda fark yaratabilecek mi?
Apple kafalardaki bu soru işaretlerini giderebilmek adına yeni bir video yayınladı. Yayınlanan yeni videoda iPhone Xs ve Xs Max’ın 4K çözünürlükte ve yavaş çekim modunda nasıl bir performans ortaya koyduğu gözler önüne serilmiş.

Apple tarafından yayınlanan bu videoya aşağıdan göz atabilirsiniz.

Videoda da görüldüğü üzere Apple’ın yeni premium cihazı, video konusunda oldukça başarılı bir performansa sahip. Zaten geçtiğimiz yıllarda satışa sunulan iPhone modellerinde kullanılan çift ana kamera modülleri de video konusunda oldukça başarılıydı. Hatta bazı yönetmenler, çekimlerini çeşitli iPhone modelleri kullanarak yaptıkları kısa filmler hazırlamışlardı.

Belki şimdilik değil ama yakın gelecekte akıllı telefon kameralarının ciddi anlamda film çekimde kullanılacak olması kulağa pek de absürt gelmiyor. Yine de bekleyip göreceğiz.

İlgili videoyu izlemek için buraya tıklayınız

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Anahtar Kelimeler:
iPhone Xs Apple teknoloji

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