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iPhone Xs LTE ve Wi-Fi sorunu ile gündemde!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 26.09.2018 09:18 | Son Güncelleme

iPhone Xs LTE ve Wi-Fi sorunu yaşamaya başladı. Birçok iPhone Xs sahibi telefonlarının LTE ve Wi-Fi bağlantısının sık sık koptuğundan şikayetçi. Peki, bu sorun neden kaynaklanıyor?

iPhone Xs LTE ve Wi-Fi sorunu ile gündemde!

Apple’ın yeni gözdeleri iPhone Xs ve iPhone Xs Max, Amerika ve bazı Avrupa ülkelerinde geçtiğimiz günlerde satışa sunulmuştu. iPhone X’un üzerine pek bir şey koyamayan Apple, yeni LTE ve Wi-Fi bağlantısı ile daha hızlı bir internet deneyimi sunmayı planlıyordu. Ancak bugün gelen şikayetler iPhone Xs LTE ve Wi-Fi sorunu yaşadığını gözler önüne seriyor.

T-Mobile ve AT&T kullanıcıları iPhone Xs’lerinin LTE bağlantısının sık sık düştüğünü ve bazen hiç olmadığından şikayetçi. Wi-Fi bağlantısında ise 2.4 GHz bandında bazı sorunlar yaşanıyor.

Apple bu noktada Wi-Fi bandını 5 GHz’in seçilmesini öneriyor. LTE tarafında ise henüz Apple’ın yapabileceği bir şey yok. T-Mobile ve AT&T operatörleri OTA üzerinden şebeke güncellemesi yapması gerekiyor.

iPhone 4 zamanında yaşanan bağlantı sorunun tekrardan gündeme gelmesi çok üzücü. Tahminler, Apple’ın bu sorunu çok yakında yayınlayacağı iOS 12.1 güncellemesi ile çözeceği yönünde.

999 dolar ve üzerinde satılan bir telefonun bağlantı problemi yaşaması hem çok talihsiz hem düşündürücü. Umarız Cupertinolu firma bu sorunu kısa bir süre içerisinde çözer.

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Anahtar Kelimeler:
iPhone Xs LTE Apple Wi-Fi teknoloji

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